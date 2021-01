什麼?「元旦」的英文是Yuandan?有沒有搞錯?2021年的元旦連假才剛結束,「慶祝元旦」的條幅、看板還沒卸下,您這是趁著餘溫還在,想來蹭熱度、開玩笑吧?

今天不是愚人節,我也沒必要開這種玩笑。英文確實有Yuandan這個字眼,意思就是陽曆1月1日的元旦。Yuandan甚至還被英國的權威詞典收錄,是英文詞彙正式的一員。

這部權威的詞典是《柯林斯英語詞典》(Collins English Dictionary,簡稱「柯林斯」),從1979年出版至今,已有40餘年,在英語世界備受尊崇,深獲信賴。翻開柯林斯的紙本詞典,或者上詞典的線上版搜尋,都能找到Yuandan這個詞語,白紙黑字,真真切切,童叟無欺。

柯林斯收錄的Yuandan有兩個定義,第一個是「春節的舊稱」(the former name of Chunjie),第二個是「按中國方式所過的西曆(陽曆)新年節日」(the Western (solar) New Year’s festival as celebrated in China)。

權威詞典對於詞語的增錄,應當都是有憑有據的,不會僅憑高層或主編的一己好惡,隨性武斷,想收就收。不過Yuandan的出現,的確出人意料,甚至讓人不解。我遍查各種英文詞典,柯林斯的作法絕無僅有,不見於他處。

當今中文的元旦指的是陽曆1月1日,英文稱New Year(字面意義「新年」)或New Year’s Day(字面意義「新年日」或「新年節」)。這個節日全球幾乎都有,中文名之為「元旦」,本義是「一年的第一天」(「元」,第一。「旦」,某一天)。

英文詞彙海納百川

華人世界的元旦似乎並沒有什麼獨特之處,元旦的英文直接用既有的說法即可,詞典居然還收了中文音譯的Yuandan,的確令人費解。我谷歌了一下「Yuandan」,以「New Year」作為第二關鍵詞限定搜尋範圍,藉此明確所指,剔除不相干的詞語。結果顯示,作「元旦」解的Yuandan還真的有,甚至有15,000筆左右的網頁資料。

英文的詞彙海納百川,不擇細流,以成其大,因此是當今世上最豐富的。某個意思,英文已有現成的字詞加以描述,卻總還能夠繼續吸收意思相近的外來語。如此,展現了語言的層次、細緻、和多樣性。

這讓我想到了英文的skosh(「一點點」,音標 [skoʊʃ])。這個skosh是個美國口語、俚語的說法,源自日文的sukoshi(日文寫成「少し」),再經拼字、發音省略而來。英文裡起碼有數十個意思類似的字眼,卻仍接納日文來的這個新成員,可見一斑。

如此看來,Yuandan的出現,就不會再那麼讓人意外了。英文早有本土的New Year,又引進了來自中文的Yuandan,在此2021新年伊始,值得為文銘記,廣而告之。



Yuandan被英國的權威詞典收錄,是英文詞彙正式的一員。英文的詞彙海納百川,不擇細流,以成其大,因此是當今世上最豐富的。示意圖/Pixabay