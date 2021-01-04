柯林斯的紙本詞典，或者上詞典的線上版搜尋，都能找到Yuandan這個詞語。圖／擷自amazon，Collins English Dictionary，民報合成

什麼？「元旦」的英文是Yuandan？有沒有搞錯？2021年的元旦連假才剛結束，「慶祝元旦」的條幅、看板還沒卸下，您這是趁著餘溫還在，想來蹭熱度、開玩笑吧？

今天不是愚人節，我也沒必要開這種玩笑。英文確實有Yuandan這個字眼，意思就是陽曆1月1日的元旦。Yuandan甚至還被英國的權威詞典收錄，是英文詞彙正式的一員。

這部權威的詞典是《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary，簡稱「柯林斯」），從1979年出版至今，已有40餘年，在英語世界備受尊崇，深獲信賴。翻開柯林斯的紙本詞典，或者上詞典的線上版搜尋，都能找到Yuandan這個詞語，白紙黑字，真真切切，童叟無欺。

柯林斯收錄的Yuandan有兩個定義，第一個是「春節的舊稱」（the former name of Chunjie），第二個是「按中國方式所過的西曆（陽曆）新年節日」（the Western (solar) New Year’s festival as celebrated in China）。

權威詞典對於詞語的增錄，應當都是有憑有據的，不會僅憑高層或主編的一己好惡，隨性武斷，想收就收。不過Yuandan的出現，的確出人意料，甚至讓人不解。我遍查各種英文詞典，柯林斯的作法絕無僅有，不見於他處。

當今中文的元旦指的是陽曆1月1日，英文稱New Year（字面意義「新年」）或New Year’s Day（字面意義「新年日」或「新年節」）。這個節日全球幾乎都有，中文名之為「元旦」，本義是「一年的第一天」（「元」，第一。「旦」，某一天）。

英文詞彙海納百川

華人世界的元旦似乎並沒有什麼獨特之處，元旦的英文直接用既有的說法即可，詞典居然還收了中文音譯的Yuandan，的確令人費解。我谷歌了一下「Yuandan」，以「New Year」作為第二關鍵詞限定搜尋範圍，藉此明確所指，剔除不相干的詞語。結果顯示，作「元旦」解的Yuandan還真的有，甚至有15,000筆左右的網頁資料。

英文的詞彙海納百川，不擇細流，以成其大，因此是當今世上最豐富的。某個意思，英文已有現成的字詞加以描述，卻總還能夠繼續吸收意思相近的外來語。如此，展現了語言的層次、細緻、和多樣性。

這讓我想到了英文的skosh（「一點點」，音標 [skoʊʃ]）。這個skosh是個美國口語、俚語的說法，源自日文的sukoshi（日文寫成「少し」），再經拼字、發音省略而來。英文裡起碼有數十個意思類似的字眼，卻仍接納日文來的這個新成員，可見一斑。

如此看來，Yuandan的出現，就不會再那麼讓人意外了。英文早有本土的New Year，又引進了來自中文的Yuandan，在此2021新年伊始，值得為文銘記，廣而告之。



Yuandan被英國的權威詞典收錄，是英文詞彙正式的一員。英文的詞彙海納百川，不擇細流，以成其大，因此是當今世上最豐富的。示意圖／Pixabay