針對首批武漢包機造成防疫缺口等問題，總統蔡英文表示，第一批由中國方面主導的名單，並非弱勢或立即需要處理的人第一優先，對我方檢疫也造成困擾；下一次包機要落實弱勢及檢疫優先原則。她強調，現在是防疫期間，疫情的處理是人民生命保護是最重要考量，沒有政治考量，只要雙方善意溝通，一定有能力把我們的人民照顧好。

蔡英文總統今天上午到疾病管制署視察，替防疫人員加油打氣，指出抗疫工作是持續的、要先照顧好自己的健康，才能照顧別人。

對於媒體問及台商包機一事，她表示，之前有和對方（中國）溝通處理原則和優先順序，對方也同意配合，後來發現名單是中國方面主導，沒有符合雙方說好的順序，弱勢者沒有搭上第一批，也對檢疫造成困擾，希望處理下一次包機要確認弱勢及檢疫優先原則。

至於第二架包機協商進度，蔡總統強調，疫情的處理是人民生命保護是最重要考量，沒有政治考量，只要雙方善意溝通，一定有能力照顧好我們的人民。在武漢的鄉親都是我們的同胞，希望對他們提供最好的照顧，目前都仍在持續溝通階段，基本原則和初心不變。

對於世界衛生組織（WHO）持續不僅沒有變更我國標示，還指稱我國疫情升溫，蔡英文駁斥，有沒有激增，我們自己看得最清楚。總統說，這就是我們為什麼要參與WHO的原因，因為他們拿到的資訊是不確實，反而造成WHO全球疫情發生錯誤。她呼籲所有的國家跟WHO，台灣的參與是必要的，因為「我們是站在防疫的第一線」。