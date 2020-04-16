疾管署副署長羅一鈞今（16）日在記者會還原發現「PTT護國神文」當天過程，他以專業解讀PTT上的截圖訊息，查證訊息可信度，正是大陸吹哨人醫師李文亮提供的資訊，台灣才啟動超前佈署，並去函WHO及中國。圖/取自疾管署直播

中央流行疫情指揮中心去年12月31日致函WHO，提醒武漢發生不明原因肺炎，還進行隔離治療，暗示疫情人傳人。指揮中心發言人莊人祥揭露當時是防疫醫師與副署長羅一鈞睡不著覺看到PTT鄉民貼出相關訊息，才啟動超前佈署，並去函WHO及中國。羅一鈞今（16）日在記者會還原當天過程，以專業解讀PTT上的截圖訊息，查證訊息可信度，正是大陸吹哨人醫師李文亮提供的資訊。他感謝吹哨人李文亮及原PO，讓台灣起動超前佈署。

羅一鈞解釋，12月31日凌晨兩點多網友nomorepipe貼出相關訊息，三點多防疫醫師看到相關訊息，他自己當發言人都是早起看輿情，鬧鐘定錯變成5點多起床，就剛好看到這則貼文。

他研判，這則貼文和一般爆料不太一樣並非因為公文截圖，而是中國醫療人員的訊息截圖。其中一張截圖有李文亮醫師貼出華南海鮮市場有7例SARS確診讓我們提高警覺，後面接著貼出檢驗報告以及胸部電腦斷層圖片。

為此，他還進一步找到原圖檢視檢驗報告，是民間檢驗公司，上面寫著檢驗出SARS、綠濃桿菌等陽性病原體，進一步搜尋檢驗方法，發現是用一種高通亮大規模灑網捕魚篩檢。這樣的檢驗可以驗出不同的病原體，不一定致病，但看到SARS這種致病性高的病原體，檢驗報告沒有寫出檢驗日期與官方戳章，推估是醫院醫師拿到報告用手機拍了就發出，從前面網路群組上的應該是內部醫療人員討論群組外流，從這兩點判斷具有某種程度的可信度，跟一般爆料不同。

羅一鈞說，他還搜尋到其他外流訊息，發現也有其它醫療人員討論醫院實際發生情況，包含擔心感控疑慮、需隔離、注意自身安全等，研判當地真的有院內群聚感染發生。「看到這些就無法繼續睡了」羅一鈞說，後來隨即把訊息提供到署內群組，做該做的事情。

羅一鈞非常感謝中國的吹哨人，特別是李文亮醫師；而蒐集資料PO出的網友nomorepipe，也特別感謝她讓我們在這次疫情中很快找到這些事情阻絕疫情。

PTT原POnomorepipe今天也在網路回文連聲道謝，他謝謝李文亮醫師轉發消息，也謝謝防疫醫師看到發文轉貼消息到群組，更謝謝羅副半夜睡不著覺來看本魯發文，還感謝每一個關注消息的鄉民推文高調以及台灣有一個能夠專業並正確判斷消息的政府和行政體系， 而不是讓「我成為步上中國死諫後塵的第9個」。

原PO強調，真的要珍惜台灣和PTT，有公開和能準確評論判斷的平台及政府，才能夠有安心居住和發廢文的地方。