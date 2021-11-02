習近平（右）要博取西方國家支持，喊出節能減碳，如今電力不足，又開始大燒煤炭，搞得拜登很火大，習近平因此不敢去參加氣候峰會。示意圖／擷自PBS News hour影片，人民網，民報合成

過去我在專欄寫過：中共和平併吞台灣，唯一方法就是承認台灣主權，協助台灣進入聯合國，學習東西德方式平等來往，有一天，或許經由台灣人民主公投，中台兩國可以談合併方法，否則只有武力侵略一途，當然還有另一種方法，就是中國人推翻老共，實施民主化，兩國基於制度相同，生活相同，併合就不會有問題，但是老共不願改變，藉著西方壯大自己，終於顯露野心，甚至反過來要顛覆西方民主，已經被西方國家認定狗愛吃屎，習性難改。

從另一方面來看，老共口號響亮的和平統一，其實是紅色滲透的洗腦攻勢，或透過協助國民黨，扶持國民黨上台，這種現在進行式，在2018年地方選舉曾經徹底展現，韓流外溢，讓國民黨連下諸城，國民黨或許可以拿下百里侯大位，若企圖掌握中央政權，恐怕不會太容易，老韓登龍失敗，就是前例，原因有二，民調上，台灣人拒絕被老共併吞，仍然居大多數，其二，台灣人被騙怕了。

老共是靠詐騙起家的幫派

台灣人討厭騙子，也害怕被騙，偏偏老共就是詐騙起家的幫派，現在幫派轉型為政權，經過九十年，還是不改欺騙本質，三Ｏ年代的中國戰亂加上貧窮，國際共產黨在中國找到寄生的溫床，一路搞詐騙，騙農民，騙工人，騙流氓也騙知識份子，把中國人騙到迷迷糊糊，最後騙到大片江山，以前工農是主人，現在工農最底層，把知識份子騙到延安，現在知識份子是臭老九，老共奪江山後立即翻臉，什麼多黨政治，議會監督，言論自由，實施憲政，全部沒了，民主各黨派比廁所花瓶還不如，你上街抗議，老共就亮出刀子伺候，你上訪，半途先把你抓起來，香港就是如此，取消中英合約，港人治港，如今，兩制變成一制，民主議員變成階下囚，老共騙完中國人，再騙老外，接著騙香港人，現在還想騙台灣人。

所以，最近針對台灣假訊息滿天，把一小撮統促黨遊行的舊新聞，架接改成台灣人上街歡迎祖國趕快來的訊息，一下子說：台灣怕戰爭，開始囤積糧食了，一下子又說：併吞台灣後，稅收用在台灣民生，台灣網友回應很直接：別再騙了。

用騙術取天下，必需有一個社會條件，就像三十年代中國社會，舊社會造成的巨大貧富差距，階級差距，性別差距，都給共產黨操作欺騙的空間，滿街困苦的人民，希望找到救世的彌賽亞，共產黨就變成彌賽亞，但是，現在的台灣社會，並沒有這個條件，台灣也不像阿富汗，存在部落割據，訊息封閉，絕望的窮人遍佈鄉野，希望來一場翻天覆地革命，所以，想要騙台灣接受共產黨統治並不容易。

武漢病毒肆虐，老共形象大敗，習近平要博取西方國家支持，喊出節能減碳，如今電力不足，又開始大燒煤炭，搞得拜登很火大，痛罵習近平說話就是放狗屁，所以習近平不敢去參加氣候峰會，更不敢去羅馬，擔心被罵騙子，理由在此。

詐騙的反面就是真相，而中共這種等級騙子，最害怕真相，美國共和黨智庫余茂春說：「只有真相可以打敗共產黨」，這個方法也是台灣抗共的武器。



中共騙局不斷，接收香港之後才不到30年就違背承諾，不但取消中英合約，港人治港，如今，兩制變成一制，香港民主議員變成階下囚，現在還想騙台灣人。示意圖／擷自立場新聞臉書