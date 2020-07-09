歐盟就中國「709大抓捕」五週年發表聲明，望中國政府無條件釋放「709大抓捕」前後因其工作而被當局監禁或迫害的所有律師和法律維權人士。

歐盟在星期三（7月8日）的聲明中說：「五年前，自2015年7月9日起，中國政府逮捕並拘留了300多名人權律師和人權捍衛者，這就是所謂的『709大抓捕』。在隨後的審判中，被告沒有得到適當的辯護和公正的審判。有大量可信的報告說，他們在拘留期間遭受虐待和酷刑，被拘留的律師被取消了律師資格，釋放的律師則繼續受到監視。」

歐盟要求中國當局「立即無條件釋放『709大抓捕』前後因其工作而被當局監禁或迫害的所有律師和法律維權人士，讓他們不受任何行動或工作限制，例如余文生、李昱函和葛覺平」。

聲明中說：「歐盟望中國確保充分尊重法治，建立公正的審判保障，並徹查所有報告的人權捍衛者及其家人遭受虐待、酷刑和任意拘留的案件。」

在聲明的最後，歐盟表示將繼續強調中國公民權利和政治權利日益惡化的狀況，並將繼續譴責任何侵犯人權和基本自由的行為，包括在香港實施的新國家安全法之下。

中國人權律師團則在一份聲明中稱，這五年的歷程是一次危險的「荊棘之旅」，「許多人被拘留和判刑，許多人經歷了長期拘留，許多人權律師的執照被永久吊銷或取消」。在香港成立的這個關注組的宗旨使維護中國維權律師的合法權利。

聲明還表示：「我們將始終參與人權和法治領域的工作。對於那些仍然被拘留的志同道合的律師，我們不會放棄。對於那些因為行使憲法賦予的權利而失去自由的公民，我們不會放棄。我們將不斷關注，直到他們獲得自由為止。」

聲明最後強調，由於其規模之大，由於其殘酷性，以及那些人權捍衛者不屈不撓的鬥爭，「709大抓捕」已經成為人權捍衛者的歷史性里程碑，必將載入法律史冊。