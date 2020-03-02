韓國的武漢肺炎（COVID-19）疫情大爆發，截至今（2）日零時，確診數已破4千，來到4212例，其中2418例和新天地大邱教會有關，高達57.4%，病死率為0.5%，新天地教主李萬熙今天下午召開記者會，當場下跪道歉。

新天地教會大邱分會爆發群聚感染，一開始拒絕提供20多萬名教友名單，直到壓力越來越大才終於交出，但名單仍遭質疑不完整且不準確，並有前教友向韓國京畿道水原市檢察署提出刑事告訴，指控李萬熙提交假文件，妨礙政府防疫工作。

韓國政府證實，確診數最嚴重的新天地教會有部分成員1月曾前往中國武漢，且新天地教會在武漢也有分會，首爾市政府昨天以涉嫌觸犯殺人罪、傷害罪和違反防疫相關法規為由，要求檢方對新天地教會教主李萬熙（Lee Man-hee）和新天地教會12個分會的負責人展開調查。

現年88歲的李萬熙經病毒篩檢後為陰性，今天下午3點左右，戴著口罩在京畿道加平新天地訓練學院召開記者會表示，絕對不是故意讓信眾感染，當局已盡了最大的努力，教會也立即提供協助，但還是有那麼多確診病例，他感到很羞愧，必須為此向韓國國民謝罪，並下跪道歉。

李萬熙說，感謝政府的努力，目前已和政府積極合作，會盡全力支援政府，還說，「現在不是討論誰對誰錯的時候」，上天會看顧一切。

新天地教會教主李萬熙2日下午召開記者會下跪道歉



