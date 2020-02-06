中國飛機把人送到了，我方才發現其中罹患武漢肺炎確診病人至少1人，呼吸道有狀況者至少2人，確診者不在本來的名單中。這種結果直接傷害了同機的台商，也危及在台灣的2300萬台灣人。總統主管兩岸，一定要堅持原則，台灣人民的安全需要您的維護。圖／取自中國政府網

民報根據「ETtoday」報導，第一批從武漢包機返台的人員有部分不在預先的名單內，台商爆料，第一時間我方看到一堆，起碼數十位沒有台灣國籍的登機人員也傻眼，才發現安排的人把自己的中國籍配偶也都帶上去。甚至是登機名單幾乎到要登機的那一刻，他們才提供給政府。

中國的飛機把人送到了，我方才發現其中罹患武漢肺炎確診病人至少1人，呼吸道有狀況者至少2人，而那個確診者卻不在本來的名單中。這種結果等於直接傷害了同機的台商，也危及在台灣的2300萬台灣人。

造成這種結果，就中方而言，有兩種可能原因。中國方面可能有意無意的要加重台灣的負擔、加害台灣。第二，中國本來就是一個腐敗、講求關係的社會。用關係胡亂塞人，本來就很「正常」。

事實上，中方的可能居心與腐敗，台灣人都知道，民進黨政府當然更知道。可是為什麼會導致這種結果？

這件事情就我方來說，誰做的決定，誰該負責?衛福部長掉淚，又為何而來?

武漢包機返台 決策由民進黨政府承擔

事情發生後我們發現民進黨和政府的同情者，大罵國民黨，也把責任賴給國民黨中的、親中的所謂「台商」。問題是，所有決策都是民進黨政府作的。是誰讓國民黨及所謂的台商配合中國胡搞瞎搞? 這才是我們該深究的問題的根源。

專機撤僑應由我方決定接納名單

總統主管國防與外交兩岸。所以，這件事行事的管道與原則拍板定案的一定是蔡總統。該負責的當然也是蔡總統與她直接管轄的陸委會與海基會。中國疫情嚴重以來，台灣國內衛生體系對疫情的應對與管理一直相當科學與迅速，沒有社區感染，值得稱道。只有蔡總統主管的兩岸，一出手就破功，讓衛福體系人仰馬翻，而且還有後續的壓力，真是令人慨歎；難怪衛福部長觸景傷情要掉眼淚。

抗中保台、亡國感一直是蔡總統競選連任的主軸。沒想到選舉一過，蔡總總統竟重彈「蔡習會很誘人」的舊調，放風聲、帶風向要「蔡習會」，實在令人傻眼。還好，對「蔡習會」台灣人民實在不捧場，風向帶不起來，反而因為中國疫情的嚴重，使得蔡總統必須直接面對。

專機撤僑由撤方(客方，台方)提出並派機，由主方(中方)配合，並由客方決定接納名單本是世界通例，與所謂的主權無關。這個原則請蔡總統一定要堅持，不要一聽到中國說事關主權就害怕、變軟。要知道台灣還有2300萬人的安全需要您的維護，不能讓總統府成為破口。