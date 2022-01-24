美國國務院週日下令符合條件的使館工作人員家屬離開美國駐基輔大使館，並授權美國直接僱用的僱員自願離開，因為俄羅斯繼續威脅對烏克蘭採取軍事行動。美國駐基輔大使館。示意圖／擷自俄羅斯衛星通訊社

美國國務院週日下令符合條件的使館工作人員家屬離開美國駐基輔大使館，並授權美國直接僱用的僱員自願離開，因為俄羅斯繼續威脅對烏克蘭採取軍事行動。

國務院還要求在烏克蘭的美國公民考慮利用商業或其他私人運輸方式離開該國。

美國國務院重新發布了對烏克蘭的第4 級旅行警告，稱「由於俄羅斯軍事行動和COVID-19 的威脅增加，請勿前往烏克蘭。」此前，由於COVID-19，旅行警告也處於4 級。

美國國務院週日晚上還重新發布了關於前往俄羅斯的旅行建議：「不要前往俄羅斯，因為與烏克蘭接壤的邊境局勢持續緊張，可能對美國公民造成騷擾，大使館協助在俄羅斯的美國公民的能力有限，COVID-19和相關的入境限制、恐怖主義、俄羅斯政府安全官員的騷擾以及當地法律的任意執行。」

當週日晚上在華盛頓被問及採取這些行動的時間時，美國國務院一位高級官員告訴記者，這些行動是在俄羅斯計劃對烏克蘭採取重大軍事行動的報導背景下進行的。

這位國務院官員說，安全狀況，特別是烏克蘭邊境沿線、俄羅斯佔領的克里米亞和俄羅斯控制的東烏克蘭的安全狀況，是不可預測的，可能會在幾乎沒有通知的情況下惡化。

這位官員說，拜登總統說，俄羅斯軍事入侵烏克蘭隨時可能發生，如果發生入侵，美國駐基輔大使館幫助可能想離開烏克蘭的美國人的能力有限。

國務院官員說，這些命令被視為「謹慎的預防措施」，絕不會損害美國對烏克蘭政府的支持，美國駐基輔大使館將繼續運作。

國務院還要求所有在烏克蘭的美國公民填寫一份在線表格，以便國務院更好地與他們溝通，並表示這對計劃留在烏克蘭的公民尤為重要。

週日早些時候，美國國務卿安東尼·布林肯警告俄羅斯，華盛頓知道莫斯科可以使用的破壞烏克蘭政府的「所有戰術和技術」，但將繼續進行外交談判，以期緩解東歐的緊張局勢。

布林肯在美國全國廣播公司（NBC）的「會見新聞界」節目中說：「俄羅斯人所從事的外交活動很可能只是過場而已，不會影響他們是否入侵或以其他方式乾預烏克蘭的最終決定。」「但我們有責任盡我們所能地將外交努力進行到底，因為這是結束這一局面的更負責任的方式。」

在CNN「國情咨文」節目的另一次採訪中，布林肯排除了美國立即對莫斯科實施嚴厲經濟制裁的可能性。如果俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁入侵烏克蘭，美國誓言將採取嚴厲經濟制裁。俄羅斯在與前蘇聯共和國烏克蘭接壤的邊境集結了12萬7千名軍隊。

布林肯在談到可能的制裁時說：「如果現在觸發制裁，你就失去了威懾因素。」

愛荷華州的共和黨參議員喬尼·恩斯特在CNN採訪布林肯之後，指責喬·拜登總統的政府在處理俄羅斯對烏克蘭的威脅時採取了「綏靖主義」。

「現在需要實施制裁，」恩斯特說。「普丁總統只懂得力量和權力。我們需要有堅定的決心。」

布林肯拒絕就一份英國情報報告發表評論，該報告稱俄羅斯正尋求以親莫斯科的政府取代烏克蘭政府。莫斯科拒絕了這一說法。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）在電報短信應用程序上說：「英國外交部散佈的虛假信息進一步證明，正是以盎格魯-撒克遜人為首的北約國家加劇了烏克蘭周邊的緊張局勢。」「我們呼籲英國外交部停止挑釁活動，停止散佈無稽之談。」

布林肯在美國全國廣播公司說，除了全世界都知道俄羅斯在烏克蘭附近部署了大量軍隊之外，「同樣重要的是，世界各地的人們，無論是在歐洲、美國還是其他國家，都要了解可能發生的事情：虛假的旗幟行動，試圖為入侵製造虛假的藉口。重要的是，人們要知道，這也在劇本中，」以及網絡攻擊和其他針對烏克蘭的干擾。

布林肯說，除了與俄羅斯的外交接觸外，「我們正在建立防禦，我們正在建立威懾；我們今年向烏克蘭提供的安全援助比往年都多。」