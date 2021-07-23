就民眾端而言，能打到的疫苗才是好疫苗；就政府端而言，能打出去的疫苗才是真疫苗；任何放在倉庫等人來打的疫苗一點路用都沒有，打好打滿就是。圖／擷自公視新聞影片

因為全球武漢肺炎疫情肆虐而延宕一年的東京奧運終於將於今天晚上（7 月23日）舉辦開幕式，奧運預定於8月8日舉辦閉幕式，我們不僅要為在日本比賽的台灣隊加油，我們在台灣也要力拚成為武漢肺炎疫苗人口覆蓋率的亞洲一哥！

到昨天（7月22日）為止，台灣的武漢肺炎疫苗至少一劑的人口覆蓋率正式超越25％，比蔡總統先前公開設定在7月底之前達到全國疫苗人口覆蓋率25％的階段性目標提早9天達成，之前蔡總統提出時，許多人還嗤之以鼻認為不可能，我們台灣人總是能讓那些唱衰台灣、看衰台灣、看賤台灣的舔共犬馬之流跌破眼鏡，因為我們相信台灣也看見台灣的善良和美麗；現在我們仍然沒有鬆懈的本錢，全國已將近600萬人口接受至少一劑的疫苗注射，下一階段是力拚在奧運閉幕前成為疫苗施打亞洲一哥。

新加坡是城市國家，我們台灣可以派出高雄市和新加坡PK，和防疫相關的各項客觀指標高雄市絕對完勝新加坡；至於台北市和新北市因爲做的很爛，不提也罷！台灣民眾的眼睛是雪亮的，誰做的好？誰做的差？事實擺在眼前，也不是一些居心叵測的人故意顛倒是非黑白，隨隨便便信口開河就可以欺騙的；全國民眾都在忍！

疫苗打一劑有一劑的保護力

除了城市國家新加坡之外，現在亞洲國家疫苗覆蓋率排在台灣之前的大概有日本、南韓、馬來西亞和柬埔寨，現在日本是亞洲一哥，至少一劑的疫苗人口覆蓋率百分之三十幾，台灣想要在奧運閉幕之前超車兄弟之邦日本，絕對是可能的。

台灣現在每天疫苗施打能量可以超過20萬劑，政府應開始往前走往下打50歲以下民眾了，由年齡高的民眾持續往下打，大家先打一劑再說；疫苗打一劑有一劑的保護力，打兩劑有兩劑的保護力，即使只打一劑，對重症的預防也相當有效。

說穿了，武漢肺炎就是會死人的流行性感冒，特別是老年人死亡率相當高，政府現在手中還有大約300萬劑疫苗，卯起來打用力打可以打10幾天，剛好打到奧運閉幕左右。

就民眾端而言，能打到的疫苗才是好疫苗；就政府端而言，能打出去的疫苗才是真疫苗；任何放在倉庫等人來打的疫苗一點路用都沒有，打好打滿就是。

阻絕疫情於境外，絕對事半功倍，也絕對傷亡最少，因為中央疫情指揮中心戰略部署完全正確，在今年5月之前，台灣民眾才能享受正常生活。

從另一角度來看，民眾搶打疫苗也是好事一樁！現階段疫苗可以安定人心，趁現在台灣人願意打疫苗，搶打疫苗的時候，政府繼續鼓勵民眾先打先贏，也唯有民眾打了疫苗政府才贏，以第一劑人口覆蓋率為下一階段目標，趕快把疫苗打光光！不需要特別留下很多疫苗來給第二劑的人。

想要挑疫苗品牌的民眾給他們慢慢等，才符合公平正義原則；沒錯！國王新衣沒人敢講就我來講，這就是公平正義原則，政府絕對不能讓奧客比較爽，GGYY的理由人人都會掰，滿足奧客就是變相鼓勵奧客，完全違背公平正義原則。

我們一起為台灣英雄加油，同一時間政府和民眾在台灣力拚從高齡以降的第一劑人口覆蓋率亞洲一哥！在8月8日東京奧運閉幕之前，台灣將成亞洲疫苗一哥！



作者認為應趁現在大家願意打疫苗的時候，政府繼續鼓勵民眾先打先贏。示意圖／擷自公視新聞影片