美國只會「與台灣建交」而絕不會「與中華民國恢復邦交」。因為中華民國的版圖涵蓋整個中國大陸，「承認中華民國等於製造兩個中國」，不但沒有解決問題，反而把問題複雜化。圖為4月14日拜登政府派出「非官方」代表團訪台。示意圖／擷自Pixabay、總統府flickr，民報合成

4月14日拜登政府派出「非官方」代表團訪台，代表團的3名人士皆是台灣的長期友人，也是與拜登關係密切的資深國務人士，其中前參議員陶德（Chris Dodd）拜登曾稱是他「最好的朋友」。在美國和台灣慶祝《台灣關係法》42週年之際，派出代表團訪台，是拜登總統發出了有關美國對「台灣及其民主承諾」的重要信號。再者，4月16日美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行峰會後發表聯合聲明，聲明中強調「台海和平與穩定」的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題，同時也對香港和新疆維吾爾自治區人權狀況深感關切。此為自1969年以來，美日兩國領袖發表聯合聲明首度提到台灣，是歷史的轉折點。

上任以來，拜登政府不斷的以言論與行動表達支持「台灣抗拒中共的武力威脅」。美國國會也沒有閒著，雖然在過去幾年已經制訂不少「友台法案」，新的有關支持台灣法案繼續在院會中提出，4月21日參議院外交委員會以21比1通過「2021戰略競爭法案」（Strategic Competition Act of 2021），這是相當重要的法案，主要內容在動用美國各方面資源、經濟與外交工具推動印太戰略，因應中國帶來的挑戰。法案長達281頁，共有五大章節，涵蓋中共在各領域的不良行為，包括掠奪性經濟行為、惡意影響力作戰、發展數字威權、軍事擴張、對台野心、鎮壓香港與新疆等。台灣部分，則強調台灣乃美國印太戰略的重要組成部分，要求美國政府不應限制美國官員與台灣的互動，與台灣打交道時，應使用應對任何外國政府般的相同用語與外交禮節。並且強調台灣人民及政府實現了自由民主原則，美國必須保持捍衛者的信用。

為了進一步澄清「台灣不是中國的領土」，美國跨黨派眾議員19日提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯大2758號決議只有處理中國代表權問題（中華人民共和國取代中華民國），但未涉及台灣及台灣人民。並且指責中國扭曲此決議案，來主張對台灣擁有主權。美國反對「在沒有台灣人民同意下，任何試圖改變台灣地位的倡議」。

台灣必須正名制憲 正名「台灣國」

最近的發展顯示，美國正在組織國際「抗共聯盟」，推動「滅共計劃」，讓中共邪惡政權永遠從地球上消失。同時美國也正在推動「台灣問題國際化」，讓台灣成為「抗共聯盟」中的一個重要盟國，這是永久「解決台灣問題」的方案，讓台灣從中國封鎖中走出來，成為自由民主國際社會中的「一個國家」。因此美國的下一步就是，找機會帶領自由民主國家與台灣「建立邦交」，最後逼迫中國接受「台灣是獨立國家」的事實。

但是這中間有一塊絆腳石，就是「中華民國」。台灣的正式國名是中華民國（Republic of China ），可是美國絶對不會「與中華民國恢復邦交」，因為中華民國的版圖涵蓋整個中國大陸，「承認中華民國等於製造兩個中國」，不但沒有解決問題，反而把問題複雜化。因此，美國只會「與台灣建交」而絕不會「與中華民國恢復邦交」。其實美國政府早就注意到這一點，無論是美國國會法案或是行政機構早就「稱呼台灣為台灣」不提「中華民國」。

美國正在努力幫助台灣拓展國際空間，讓台灣走出中國的陰影，但是現實就擺在眼前，台灣必須「正名制憲」，「正名台灣」拋棄「中華民國」，面對這樣難得的歷史機遇，台灣人準備好了嗎？



作者指出，美國的下一步就是，找機會帶領自由民主國家與台灣「建立邦交」，最後逼迫中國接受「台灣是獨立國家」的事實。圖為2021.4.15蔡英文總統接待美國陶德等人訪問團。擷自總統府flickr