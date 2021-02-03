香港民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘2019年11月19日在辦公室接受美國之音專訪。圖／擷自VOA

據香港媒體香港自由新聞周二（2月2日）的報導，這項提名是由挪威議會兩名議員周一（2月1日）提出的。

挪威保守黨議員瑪蒂爾德·泰布林·吉德（Mathilde Tybring-Gjedde）和彼得·弗羅里奇（Peter Frolich）在一份聲明中表示，希望這項提名將「成為對香港民主運動的一個激勵，同時也能夠推動世界各地的自由事業」。

李柱銘律師是香港民主運動的一員老將。數十年來，他為香港人民爭取更多的自由權利不停地奔波。李柱銘是香港民主黨的創始人，並長期擔任香港立法會議員。他也是香港資深大律師。

瑪蒂爾德·泰布林·吉德在聲明中說：「40多年來，李柱銘通過一切可能的渠道為香港人民爭取自由與安全。」「他把自己的一生都獻給了這個事業。」

弗羅里奇議員說：「作為一個政治家和立法會議員，李柱銘在香港回歸中國前後為香港得到一個民主憲法而竭盡全力。」「即使面對來自中國大陸的巨大壓力，他仍然通過和平方式為建立民主機構、為落實普选和自由選舉、為（港人的）政治和公民權利而努力。」

弗羅里奇說：「（他）對香港及其他地區所有尋求民主發展和政治過渡的人們來說，都是一種鼓舞。」

今年82歲的李柱銘在去年4月因參加沒有得到官方許可的集會而被捕。他在被捕時表示，自己對此並不後悔，對與年輕人一起走在民主道路上而感到自豪。

諾貝爾獎委員會每年12月10日頒發諾貝爾和平獎。從1901年以來，該委員會已經向107名個人和28個組織頒發過和平獎。