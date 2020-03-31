繼台美防疫合作外，台灣再與澳洲達成酒精與不織布等防疫物資合作；澳洲駐台代表辦事處今（31）日感謝台灣，很高興能與台灣合作，加強人民健康。圖／取自經濟部粉專

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情肆虐全球，台灣防疫成效備受國際肯定，並與各國合作抗疫，推動防疫外交，繼台美防疫合作外，台灣再與澳洲達成酒精與不織布等防疫物資合作；澳洲駐台代表辦事處今（31）日感謝台灣，很高興能與台灣合作，加強人民健康。

防疫合作再一波！經濟部昨天表示，在這次疫情中，不僅讓世界都看到台灣的防疫實力，也讓國際友人看到台灣製造的實力，可以互相支援共同防疫，不久前台灣才與美國簽署台美防疫夥伴關係聯合聲明，在外交部協助下，台灣和澳洲也達成防疫物資的合作，攜手對抗疫情。

經濟部說明，澳洲願意提供我國購買100萬公升的酒精原料，可生產民眾所需330ml的75%防疫消毒酒精共422萬瓶，台灣也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。這次的防疫合作，讓台澳兩國人民都能受惠，獲得需要的防疫物資，也有助雙方對抗疫情，達成雙贏。

外交部昨天也指出，台灣酒精有9成都來自澳洲，而澳洲長年自台灣採購口罩相關材料，台澳雙方各自具有重要防疫物資原料，為確保兩國均有充足防疫物資，台灣與澳洲互相提供優惠價格採購所需原料，共同攜手對抗疫情。

澳洲駐台代表辦事處今天表示，「謝謝你，台灣」，在面對武漢肺炎的全球性傳染，很高興能與台灣合作，「維持供應對我們的醫療系統重要輸入的暢通，為我們的人民加強健康的成果」。