陽明和交通於今年2月1日正式合併，成立國立陽明交通大學，外界皆十分看好未來可發揮1加1大於2的乘數效果；作者建議，未來北醫大和清大直接合併，可收事半功倍之效。圖／擷自公視新聞影片

陽明和交通於今年2月1日正式合併，成立國立陽明交通大學，外界皆十分看好未來可發揮1加1大於2的乘數效果；北醫和清大未來可以結婚！北醫和清大合併絕對是門好婚事！

北醫大和清大合併絕對是門好婚事；先別急著說公立和私立之間，不可能的啦，Impossible is nothing！二十年前有誰看好日前台積電市值成為世界第十大公司；二十年前台灣第一次政黨輪替時，有誰會想到日前《經濟學人》評價，2020年台灣民主名列世界第11名，超越美英日德法！北醫和清大合併，一定創造雙贏，筆者拋磚引玉，期待大家能集思廣益，為台灣的高等教育盡一份心力。

北醫大執私立院校牛耳

清大沒有醫學院，即使再設醫學院，也很難招到僅次於台大醫學系的頂尖高中生；台北醫學大學是立足台北市信義區的醫學健康大學，簡言之，其實就是私立的陽明大學；近年來台灣的高中畢業生認為北醫大校風自由開放，又位於台北市最菁華的信義區和大安區，不管是學測或指考的錄取分數，台北醫學大學皆執私立院校之牛耳。

清大沒有的，北醫大有；北醫大沒有的，清大有，雙方絕對有合作的空間；台北醫學大學的醫學系學生幾乎可以考上清大的所有科系，清大和北醫大合併，北醫大的學生也可以擁有更寛廣的學習環境和視野。

清華大學不用設醫學院，再設也很難在短時間內超越台灣各大醫學院和各大醫學中心，北醫大和清大直接合併，可收事半功倍之效。

北醫大和清大合併之後，可以改名國立台北清華大學，北醫大則稱為國立台北清華大學台北醫學院，現今的台北醫學大學也是由原本的台北醫學院慢慢成長茁壯，北醫大現今在大台北都會區經營管理三家大型教學醫院，分別是北醫附醫、台北市立萬芳醫院和部立雙和醫院。

拋棄本位主義 公私立亦合併

公立和私立合併的技術問題可以創意解決，只要大家有心，拋棄本位主義，腦力激盪，一定可以找到各方都可以接受的合作方式。未來國立台北清華大學台北醫學院，可以設有董事會，有獨立法人地位；現階段北醫大財務健全，完全可以自立更生，不需要倚賴政府，如果合併之後，就讀台北醫學院的學生學雜費比照公立大學收費，其差額由政府透過清大編列預算補助，新進部定教職依照教育部核定公立學校敍薪；北醫董事會則仍保有醫學院和醫院的經營管理權，也要自負盈虧。

北醫大和清大結婚絕對値得兩校學生、師長和校友們期待，好像理工科技新貴迎娶醫學系美女醫師，門當戶對百年好合。

台北醫學大學董事會改名國立台北清華大學台北醫學院董事會，在相關法令規範之下，選聘國立台北清華大學台北醫學院院長，仍保有醫學院的人事和財務自主權，權責要相符，享多少權力，扛多少責任，即使校中有校亦無不可。

如果雙方能夠秉持「合則兩利」「團結力量大」，彼此「先小人 後君子」「出多少錢 講多少話」「跨界合作 共創雙贏」「學生是最大考量」的理念推動這們婚事；這將不只是一樁好婚事，也是一門好生意。

就清華大學單方面而言，改名國立台北清華大學可謂一點損失也沒有，但馬上可以一腳踩進台北信義區，插旗台北正核心，理工新貴迎娶美女醫師，又附上三所大型醫院當嫁妝；去年公布的2021年QS世界大學排名，臺北醫學大學於全球大學中排名第387，於台灣各大學校院中排名第8，私校第1。

陽明和交通大學合併，北醫和清大結婚；台大將感受到競爭壓力，有競爭才有進步！