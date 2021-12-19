林于凱議會質詢深度，大如「中資滲透高雄港、 美國示警，他追查到底」到綠色環保、人民當家作主的公民參與「社區營造」重視兒童表意權。

2022地方公職人員選舉（九合一選舉）將於11月份舉行。高雄市第七選區(三民區)各路人馬「大軍壓境」備受矚目，成為地方議員全國選戰指標選區。

高雄市三民區基本盤綠大於藍，過去被視為綠營票倉民主聖地。戰神」黃國昌國會法案助理林于凱在2018年大選為時代力量在三民區「開疆闢土」突圍成功當選市議員，他能言敢言在議會問政有力質詢包含跨區服務，深獲肯定。

林于凱在議會的表現一如如選前陳其邁在時力黨部站台所言扮演激勵的「鯰魚效應」。

「高雄政治新風貌」林于凱的跨區域的質詢深度與續追執行力，堪稱重磅有力。日前「中資入侵高雄港」的質詢將「號稱港資背後中資」背後大資金都來自中國國企的現況與隱憂首度攤在議會殿堂。惟此舉「向中資SAY，NO！」

當然也勢必得罪隱身幕後的政商權貴。

「民主深化、 打破金權結構、讓政治透明，基層發聲，人民做主」！林于凱堅持與問政不作秀的追案一如韓國瑜市長時期，他質詢大寮廢鐵廠一案，戳破「擺爛」的市府團隊，也終讓等待10年的居民陳情「違法廢鐵廠」拆光光！當時「向金權SAY，NO！」的堅持！成為全國性媒體矚目的新聞。林于凱跨區域的問政與重視環境生態的永續，一如他追查旗山農地遭百萬噸爐轉石廢棄物掩埋一案，向環境汙染SAY，NO！

林于凱質詢深度，大如「中資滲透高雄港、 美國示警，他追查到底」到綠色環保、人民當家作主的公民參與。見諸他在「社區營造」重視兒童表意權，打造特色公園最典型的就是「龍貓鼎泰公園」。雖然兒童沒有投票權，惟林于凱重視下一代的育樂環境，「向罐頭遊具SAY，NO！」的堅持，在地居民經5場公民參與說明會，終讓充滿趣味融入地方特色的公園成為孩童喜愛的童話公園。

高雄市第七選區(三民區)競爭者眾，應選出名額8席 ，含婦女保障名額2席，約僅剩一席拚搏空間，林于凱在2018年得票15956位居第六搶灘成功。

2022年地方大選，高雄市三民區的議員選戰備受關注，民眾黨12月7日率先公布2022年地方選舉26名議員參選人首波名單，包含高雄市第七選區（三民區）市議員被提名人李佳玲，綠營則有前桃園市議員王浩宇、基進新聞部主任張博洋，當地包含有影響力深耕基層的里長與多位前議員加入角逐競爭關鍵一席，空前激烈。

※林于凱鏗鏘有力問的質詢與追案執行到底的堅持。與陳其邁2016談時力扮演如管理學上的「鯰魚效應」，並在2018年9月林于凱成立競選總部時提政策理念與價值的一段回顧…。詳見影音30分鐘。

【影音】時代力量扎根地方！陳其邁：激勵的「鯰魚效應」2018

https://www.peoplenews.tw/news/d1991a02-ee55-4580-a53b-72e6530b4dea

※什麼是「鯰魚效應」?

(一)、維基百科：鯰魚效應（Catfish Effect）是指透過引入強者，激發弱者變強的一種效應。

在挪威，鮮活的沙丁魚比急凍的要貴好幾倍。有說，在當地長期以來只有一艘漁船能做到將鮮活的沙丁魚帶上岸。而箇中祕訣只有船長一人知道，而且始終沒透露半句。船長離世後，漁民在他的漁獲盛器中發現一條鯰魚東游西竄，沙丁魚為閃避它而改變其一貫的惰性，不停游動，以求保命，終得以存活下來。

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%B2%B6%E9%B1%BC%E6%95%88%E5%BA%94

(二)、MBA智庫百科

挪威人愛吃沙丁魚，尤其是活魚，挪威人在海上捕得沙丁魚後，如果能讓他活著抵港，賣價就會比死魚高好幾倍。但是，由於沙丁魚生性懶惰，不愛運動，返航的路途又很長，因此捕撈到的沙丁魚往往一回到碼頭就死了，即使有些活的，也是奄奄一息。只有一位漁民的沙丁魚總是活的，而且很生猛，所以他賺的錢也比別人的多。該漁民嚴守成功秘密，直到他死後，人們才打開他的魚槽，發現只不過是多了一條鯰魚。原來鯰魚以魚為主要食物,裝入魚槽後，由於環境陌生，就會四處游動，而沙丁魚發現這一異已分子後，也會緊張起來，加速游動，如此一來，沙丁魚便活著回到港口。這就是所謂的“鯰魚效應”。運用這一效應，通過個體的“中途介入”，對群體起到競爭作用，它符合人才管理的運行機制。

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%B2%B6%E9%B1%BC%E6%95%88%E5%BA%94