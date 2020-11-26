參議院情報委員會代理主席魯比奧參議員（Sen. Marco Rubio, R-FL）批評拜登所提名的國安部門領袖人選「將會有禮且有序地照看著美國的衰落」。圖／擷自魯比奧推特影片

美國當選總統拜登這個星期陸續公佈其政府內閣人員名單。多位國會共和黨人紛紛對於拜登所提名的外交及國安團隊人選表示質疑，有共和黨議員甚至形容這批可能的拜登政府內閣官員將 「有禮、有序的照看著美國的衰落」。不過，民主黨領袖則大力為拜登提名人選背書，稱這些外交、國安領域的人才為 「歷史性組合」，正是美國 「此刻所需」。

共和黨人批拜登外交、國安官員人選將是 「美國衰落的照看者」

參議院情報委員會代理主席魯比奧參議員（Sen. Marco Rubio, R-FL）星期二在推特上發文暗示，他有可能對拜登所提名的國安團隊投下反對票。

魯比奧批評拜登所提名的國安部門領袖人選「將會有禮且有序地照看著美國的衰落」。

「拜登的內閣人選都出自於常春藤盟校，具有出色的履歷，參加過所有合適的會議，將會有禮且有序地看照著美國的衰落，」魯比奧在推特上說， 「我支持美國的偉大，我也沒有興趣回到讓我們依賴中國的'正常'狀態。」

已展開與川普政府交接工作的美國總統當選人拜登星期一（11月23 日）宣布了新政府部分外交及國安內閣官員人選，包括提名布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿一職、蘇利文（Jake Sullivan）出任白宮國家安全顧問、馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）接掌國土安全部長，以及任命海恩斯（Avril Haines）為國家情報總監。

與此同時，拜登還任命資深的職業外交官托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）擔任聯合國大使。前國務卿克里則被任命為美國總統氣候特使，並將成為國家安全委員會的成員。

除了將擔任下一屆政府國安顧問的蘇利文和總統氣候特使的凱利的人事任命不需要經過參議院確認聽證程序外，目前為止所公佈的內閣名單人選皆需要通過參議院確認聽證和表決程序。

國務卿人選布林肯和美國駐聯合國大使人選托馬斯-格林菲爾德必須經過參議院外交委員會的確認聽證程序才能正式上任。

可望成為首位女性國家情報總監的海恩斯也必須先接受參議院情報委員會的確認聽證會，才得以就任。

魯比奧同時為參議院外交關係委員會成員。如果共和黨在明年一月初喬治亞州兩席參議員的特別選舉中贏得至少一席，進而成功保住參議院多數掌控權的話，魯比奧將有望正式接任參議院情報委員會主席。

雖然沒有明確點名，但魯比奧對拜登所提名的外交及國安團隊人選的表態或將預示著，如果共和黨人明年繼續保持對參議院的控制，新政府的內閣官員確認程序將可能面臨國會阻力，參議院兩黨在人事提名的確認過程預計將出現新一波攻防戰。

參議院情報委員會副主席沃納參議員（Sen. Mark Warner, D-VA）星期一在一份書面聲明中表示支持海恩斯出任國家情報總監一職。

「我們愈早確認國家情報總監的人選，就能愈快開始修復過去四年對我們情報機構造成的損害，」沃納在聲明中說。

民主黨領袖大力支持拜登外交、國安官員名單

參議院外交委員會首席民主黨議員梅南德斯（Sen. Bob Menendez, D-NJ）星期一發表聲明讚揚拜登所提名的外交和國安官員人選。

「我非常高興看到當選總統拜登藉由選擇具備資格、適當行為舉止和氣質的人選來擔任領導職位和代表海內外美國人民，向世界傳遞了一個充滿希望和支持美國價值的明確信息，」梅南德斯在聲明中說，「這樣一個多樣的人才組合將會繼續他們畢生致力貢獻的公共服務。」

梅南德斯還表示，儘管目前參議院多數黨的掌控權仍懸而未決，但他將與參議院外委會主席裡施參議員（Sen. Jim Risch, R-ID）聯繫，確保委員會迅速安排有關人事提名的確認聽證和會議，使這些主管外交事務的官員能儘速通過委員會審議。

參議院少數黨領袖舒默（Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-NY）星期一也在推特上大力讚揚拜登所提名的重要執管外交、國安部門的人選正是美國 「此刻所需」。

「當選總統拜登宣布關鍵外交政策和國家安全官員正是此刻所需要的，」舒默在推特上說，「他們都是符合資格，有所成就的人，也都有豐富的服務國家的經驗。」「這是回歸到一個稱職領導層的開端，」舒默說。

眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）也在星期一發表書面聲明稱拜登的外交和國安政策組合是不僅在美國，也是在全世界備受尊重和信任的人選。

佩洛西在聲明中說，「總統當選人拜登和副總統當選人哈里斯組建了一個具歷史性，強有力的國安和外交政策團隊，他們將在上任第一天就準備好領導工作。這支久經沙場歷練的團隊受到美國國內的信任，在世界各地也備受尊重，他們將帶著數十年的經驗和無與倫比的外交成就為保障美國人民安全的重要使命效力。」

拜登提名外交、國安官員多來自於歐巴馬政府

截止目前為止，拜登所提名的國安團隊和外交政策官員大多來自於歐巴馬政府時期的執政團隊。布林肯與拜登有長期共事的經歷，在今年大選期間擔任拜登的外交政策顧問，並曾在奧馬巴主政期間擔任常務副國務卿和歐巴馬的首席副國家安全顧問。在拜登的第一任副總統任內，布林肯也擔任過他的國家安全顧問。

1976年出生的蘇利文擔任過歐巴馬總統的副助理和拜登的國家安全顧問。拜登的這一任命將使蘇利文成為幾十年來最年輕的白宮國安顧問。

托馬斯-格林菲爾德也曾在歐巴馬任內擔任負責非洲事務的助理國務卿，也曾以大使身份派駐多個非洲國家。

不過，多位國會共和黨議員鎖定這批內閣官員候選人的背景資歷提出質疑。共和黨聯邦參議員霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）將矛頭指向拜登的國務卿人選布林肯，指責他是支持戰爭的狂熱者。

「這是一群企業主義者和戰爭狂熱者—以及大型科技巨頭的效忠者。」來自密蘇里州的霍利在推特上發文說， 「就拿布林肯來說，自從伊拉克入侵以來，他支持每一場永無休止的戰爭。現在他為大型科技企業工作，協助這些公司進入中國，他根本不知道美國工薪階層想要或需要什麼。」

早前曾一度被美國媒體列為拜登政府可能的國務卿人選的民主黨聯邦參議員庫恩斯（Sen. Chris Coons, D-DE）則對於布林肯給予高度肯定。

「沒有人比托尼（布林肯）更能理解和傳達當選總統拜登關於重建美國在世界的角色的遠景，」參議院外委會成員庫恩斯星期一發表聲明說，「在未來幾年，我們有許多重要且困難的工作要做—要提升我們的價值觀，恢復我們和盟友的關係，應對本世紀來自中國和氣候變化的挑戰，以及處理新冠病毒大流行病和未來全球健康危機。」

共和黨人：馬約卡斯曾出售綠卡給中國公民被判有罪

共和黨聯邦參議員科頓（Sen. Tom Cotton, R-AR）這個星期更是接連幾天在推特上發文，對民主黨領袖視為 「夢幻國安團隊」的人選進行連環攻擊。科頓尤其將炮火對準了拜登提名的國土安全部長馬約卡斯。

科頓星期二在接受美國媒體採訪時指出，馬約卡斯曾在歐巴馬政府期間因向中國公民出售綠卡而被判有罪。科頓直言，馬約卡斯完全不具備領導國土安全部的資格。

「我將對馬約卡斯的提名投反對票，我也鼓勵每一位參議員都反對這項提名，」科頓星期三在推特上說，「馬約卡斯願意向政治朋友發放簽證的行為不是政策的分歧，而是一種不符合資格的行為。」

科頓還批評拜登所提名的外交和國安名單與中國之間的聯繫。「這支團隊曾花時間忙著和中共官員敬酒，為這些中國官員的子女安排到布魯金斯學會實習，再無縫接軌的轉移到私人部門，為這些公司進行諮商，如何將就業機會從俄亥俄州移轉到新疆，」科頓說。

科頓還說，拜登所建立的「夢幻團隊」的共同點就是這些人都有很花俏的頭銜，並且在華盛頓工作的了很長的時間。

「但資歷並不等於成就，如果這就是他們的A隊，那我們立即需要新的選項，」科頓在推特上說。