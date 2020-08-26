寫這篇文章時，剛好看到一篇〈槍口下淘金者〉的報導，這篇報導說，中共這十年來砸大錢，發展晶片，但是，距離成功還需要五年，目前台灣被挖腳的晶片技術人才，大約有兩千多人留在中國工作，多數人還背上官司，內心已有變成中國人的最壞打算，另外一千多人在中資投資台灣的工廠，總共三千多人，我有一位朋友的孩子就在合肥，兩年前被3倍薪資挖腳，離開竹科，武漢瘟疫期間，因為合約綑綁，不得不冒著染病危險過去上班，文章說，台灣高科技人才為了金錢，把台灣賴以生存的「矽盾」丟掉了。

中共發展高科技晶片，就是一場金錢和特務的戰爭。

台灣矽盾正在生鏽

「矽盾」一詞，是過去國際上對台灣科學園區的稱呼，現在「矽盾」正在生鏽，因為這些高科技產品，是全球生活命脈，因此相對的也維繫了台海和平，中共這幾年用盡手段，建立中國的晶片基地，目標就是摧毀台灣的矽盾，一旦台海爆發戰爭，就無需顧慮斷鏈問題，美國看到這一點，才把台積電弄進本土，接受保護，如今中共高階晶片發展並未成功，導致華為斷鏈，損失慘重，這場十年戰爭，中共只有小勝，未來還需努力。這些故事的意思，就是告訴台灣人，美中台戰爭早已經開打，因為現代戰爭沒有煙硝，所以民調顯示，80%的台灣人不相信台海會戰爭，因為台灣人每天都遭遇中共對台灣的各種形式挑戰，至少我是這樣，我和紅色媒體的司法戰爭已經打了兩年，對「無煙硝戰爭」習以為常，只是有些人還在睡覺，以為砲聲會響起，對不起，你錯了，當你聽到砲聲時候，戰爭已經結束了。馬英九八年執政，如果他不是故意裝傻，那就是真傻，如果有點羞恥心，應該知道對紅色滲透大放水的人，就是他自己，讓台灣陷入危機，還反過來大叫，「台灣不安全」，真的看到鬼。

馬英九們還在裝睡

馬英九和蘇起，以及國民黨智庫，就是那些還在睡覺的人，去年大罵小英販賣芒果乾，騙選票，今年卻自己賣，選擇823紀念日前夕，辦了一場「台灣不安全論壇」，時間選得好，打臉郝柏村。

老馬發言，一反過去溫良恭儉讓，直接槓上小英政府，認為小英「聯美抗中」，把台灣帶入戰爭險境，這句話很不專業，因為美中戰爭或中台戰爭早就開打，而且至少打了十年了，現在戰爭已經過了中場，勝負快要揭曉了，但是，從老馬哥和蘇起的談話，很顯然他們押寶中國大贏，中國真的會贏嗎？

勝負就在今年11月美國大選，如果拜登大勝，美國就準備投降了，到時候，台灣也無法保全民主自由生活，寫《隱形戰》的羅伯斯伯丁在書中序言說，「中共如何在美國菁英沉睡時，悄悄奪取世界霸權」，這句話直接點出這場戰爭的要害，中共知道美國的歷史，共和黨是走過反共歷史的保守派支持的政黨，但是，押寶民主黨，假借自由主義名稱，打垮自由，才是中共選擇拜登的理由，更不用說，拜登和中共糾纏不清的黑歷史，現在民主黨為了吸納反共的華裔，喊出民主黨廢除「一中原則」的政策，其實只是討好選民，未來，天知道，這才是台灣人必須擔心的。

川普對中共不談判了，打算滅掉中共，態度才正確，但是，民主黨主張談判處理歧見，這正好是中共要的遊戲，老毛用談判把國民黨弄倒，這個世界，沒有比共產黨更會談判的政黨了，蔣經國曾經是共產黨，所以遺言，「不能談」，現在老馬從小蔣秘書變成蔣經國叛徒，他所說的8年執政很和平，其實是閉起眼睛，打開大門，讓小偷走進來以外，還乾脆讓小偷擁有鑰匙，不衝突才是他的和平之道，老馬八年埋下地雷，現在挖地雷的人還要被罵一頓，到最後被炸死的是誰？



左起:江宜樺、蘇起、馬英九。圖／擷自CCTV網路新聞

老馬從沒有在中國生活過，他對中國的感情，是書本上的感情，是唐詩宋詞的浪漫中國，但是今天的中國很不一樣，至少我用了幾年時間，走過所有省分，我的理解是這樣的，有人批評川普「反共不反中，最後一場空」，這句話確實有幾分道理，因為70年來，中國人在馬克斯主義洗腦下，真的很不同，尤其是在一黨專政和獨裁之下，沒有言論自由，還甘之如飴，也難怪中國異議作家余杰說：「一大堆自願為奴的人，沒得救藥」。

馬英九們或許聰明，押寶「中共國」，以為最終台灣會被併吞，民主自由無法抵抗專政獨裁，如此還可以維繫後半生榮華，但是，我押寶台灣贏，因為，戰爭的下半場已經開始，天下圍毆中共的戰爭正要上場。

中共的命運就像華為帝國，曾經天下第一，如今安在？