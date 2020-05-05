漆桌是指桌子磨到足平，閣用油漆漆足濟遍，漆到金鑠鑠（siak-siak）。早期台灣的家庭攏有神明桌，就是這款金鑠鑠的漆桌，佇漆桌頂面是揣無「扦」。圖／擷自網路圖片

武漢肺炎造成世界大流行已經有幾個月，有的國家疫情慢慢消退，有的猶閣真緊張，總是封城、禁止大型活動、店面關門，學校停課，猶是世界各國的普遍現象。這遍台灣政府因為提早預防，第一線的醫護人員用心處理，百姓也願意配合支持，致使疫情受著控制，佮別國比，咱的確診佮死亡的人數是非常低。全世界大部分的學校攏停課，咱的學校是繼續上課；全世界的職業運動攏停止，只有台灣在進行職業棒球佮職業籃球的比賽；一般的生活也無受著真大的限制，所以大部分的台灣人攏感覺真幸福。

雖然是按呢，猶有小部份的人，怹為反對來反對，嫌講嘴掩若無一工一片，就無法度呼吸，就無應該援助外國；批評政府無做全民篩（thai）檢，壓低確診數字；批評政府無學外國封城，硬叫咱的政府做這個無須要的擾民措施。

這小部分的人的作為，有一位老教授形容是「漆桌起無扦」。「漆桌起無扦」是一句台語諺語，我細漢的時曾聽過，這幾十年來就罕得聽著，我想真濟人可能無了解伊的意思。

「扦」（chhoaⁿ） ，是細支刺仔，粗的竹片抑是柴片攏有這款扦，若無注意，手常常會互扦著。扦若長，尾溜佇皮膚外面，會當用掌頭仔（手指）挽出來；扦若短，會沉入皮膚內，這時就要用針挑（ngiauh）出來。漆桌是指桌子磨到足平，閣用油漆漆足濟遍，漆到金鑠鑠（siak-siak）。早期台灣的家庭攏有神明桌，就是這款金鑠鑠的漆桌，佇漆桌頂面是揣無「扦」。

有一個人欲買一面神明桌，伊想欲刣（thâi）價數，就認真揣看桌面有扦否？可惜揣半晡揣無扦，「找不到碴」！老教授就以「漆桌起無扦」這句話來形容彼小部分人鬱卒的心情。

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