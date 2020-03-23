歷史是人類生活經驗的累積，應該給予忠實記載，才能讓後代子孫知所借鏡，引以為鑑。目前這個令世人束手無策的肺炎，讓舉世相繼淪為疫區家破人亡，重愴國際經濟，封城、封州、鎖國、鎖洲全球淪陷，其慘況牽連遠高於SARS侵台、911襲美、甚至第二次世界大戰。究竟是誰人使然、戰端何起、源自何處、如何遍佈全球各地、舉世遭殃，該如何因應、何時會結束？我們又從這次戰疫中，獲得什麼教訓？

中國國家主席習近平急於要中國生產工廠復工，讓工人回到工作崗位上，及洗刷武漢肺炎疫情散播，而遭天怒人怨全球齊聲指責的惡名，在疫情爆發超過100天之後，於3月10日到武漢視察，結果中國全國確診數應聲歸零，但全球卻日以千計成長，大國戰疫習到疫除，習的國果然真是太厲害了。接著中國外交部發言人趙立堅於3月12日，透過媒體直接點名指控新冠病毒可能是美國軍人，於2019年10月18日參加第七屆世界軍人運動會時，把病毒帶進武漢，美國欠中國一個說明與道歉。中國很明顯想透過其國家發言人，來甩鍋肺炎禍害人類之責，只可惜他找錯了對象，把川普當成軟柿子，踢到了鐵板，它甚至有可能導引觸發第三次世界大戰。

中國的甩鍋邏輯根本不通，想想看，為何世界所有參與109國9308名軍人、包括解放軍在內都沒事，而只有武漢百姓中毒？況且依據湖北日報、2019年9月26日報導，武漢海關聯合軍運會執委會，於9月18日在武漢天河機場、軍運會航空口岸專用通道開通，舉行應急處置測試活動，早已將新型冠狀病毒感染的處置過程：包括流行病學調查、醫學排查、臨時檢疫區域設置、隔離留驗、病例轉送和衛生處理等多個環節演練。換句話說，武漢地區早在去年九月間，就已熟知新型冠狀病毒的存在，並且演練如何處理它、所可能引起的流行病疫情。

無奈的是，武漢當地許多諸如李文亮醫師的吹哨者，雖於去年12月就提出警告，反被當局者訓誡、低頭認錯、寫悔過書。國家主席習近平雖然自承早在1月7日就獲知疫情通報，但卻遲至1月23日才著手不當封城，而讓五百萬知情者連夜出奔，病毒循著一帶一路途徑流竄，從中國到亞洲輾轉蔓延全球各地。南韓、日本是繼中國之後，在亞洲遭受疫情肆虐的國家。接著它隨絲路西進，在伊朗、義大利落腳，然後向英、法、德、瑞、西班牙擴散，終致整個歐洲淪陷。病毒隨機東奔，跨越太平洋，落點美國西岸西雅圖、舊金山、洛杉磯，及東岸紐約、波士頓，現已全面覆蓋美國、加拿大。當下疫情滿天下，世界衛生組織終於3月11日，正式將COVID-19 (China Outputs Virus in December 2019)「中國於2019年12月輸出的病毒」，宣佈為「全球大流行 (Pandemic)」。

將病源栽贓美軍 川普暴怒

美國國務院於3月13日召見中國駐美大使崔天凱，當面表達抗議趙立堅的誣告。川普總統也於當天下午在白宮召開記者會，他說習近平知道肺炎病毒從哪來，我們也都知道它從哪裡來。3月16日國務卿龐培歐與中國中央外事辦主任楊潔箎通話表達強烈抗議，當天川普首次使用「中國病毒」。3月18日川普在白宮記者會，具體回應這完全和種族歧視無關，而是病毒本來就起源於中國，所以就該如此稱呼，更直言只要他當美國總統的一天，就絕不允許把病毒來源栽贓給美軍。

中國病毒一詞，在美國華文媒體引起極大的關注，多半引導指責川普蓄意挑起種族歧視，觸發仇中心態，擔心爆發排華事件歷史重演。但社會大眾多半肯定支持川普，認為他言有所本、就事論事。肺炎本來就是從中國武漢往外擴散流竄，以致蔓全世界。中國想透過其外交部發言人，栽贓誣詆美軍、顛倒是非，當然不會被美國三軍統帥接受。把武漢肺炎正名為中國病毒，真的就是事實陳述，絲毫沒有任何種族歧視，同時也還武漢人民一個公道，吹哨者如李文亮是令人尊敬的犧牲者、不該背黑鍋。況且，目前世上有許多瘟疫，都以源生國命名，如德國麻疹、日本腦炎、伊波拉病毒、西班牙流感、香港腳，難道世人就會針對疫情所冠國家的國民有所歧視嗎？華人若不喜歡世人叫中國病毒，那為何要抹黑甩鍋給美國呢？

鐵腕防疫為全民健保催生

美國雖然是第一個從武漢撤僑的國家，被撤回的僑民也都獲得妥善的照顧，但畢竟美國還沒有實行全民健保制度，以致一般人民不會動輒就醫，除非不得以。剛開始，美國人真的不知要到哪裡看診？有家庭醫生者，被告知到醫院去看診，醫院要你到指定醫院，而後被告知去與疾管局聯絡，最終又回到原點，仍然不知到那裡看診，何況那些沒錢或沒有主治醫師的素民。還好在川普總統緊急令下，美國動起來了。除了現有醫療體系外，在全美各地Walmart, Walgreen, CVS, Target停車場都將設立得來速Drive-through不下車新冠檢測站，提供普羅市民免費篩檢。檢測必須事先到指定網站，登記填寫資料，24-36小時後可到原站索取檢驗報告。過去美國沒有全民健保，所以疫情追蹤不易，這次鐵腕防疫，其實正悄悄地試行推展全民健保，短期間世人可能看到美國確診人數飆生，但這畢竟是一條聯邦醫療保險必經之道，愈早愈好。

在這一波疫情的衝擊下，美國幾乎遍體鱗傷、體無完膚全境淪為疫區，確診例一路飆升，目前已有24632例、290死亡，世界排名第4，僅次於中國、義大利、西班牙，但相信很快就會超西趕義追中，成為疫情大國。雖然川普總統早在 1 月 31 日就發布了發布緊急命令，宣布進入『全國公共衛生緊急狀態』，禁止過去 14 日內前往中國（不含港澳）的外國旅客入境；美國公民和綠卡持有者及其直系親屬不在此限，但從重災區武漢返美的人士須強制隔離兩週，從中國其他城市返美者則容許自我隔離兩週」。當時自我隔離者，防護措施普遍不足，幾乎沒有人會在外出時帶口罩。而且歐洲禁令，遲至3月14日凌晨4點才生效，在來自中國與歐洲、東西兩岸疫情夾攻下，已是傷痕累累幾乎潰不成軍。還好在趙立堅的叫陣下，川普於3月13日宣佈美國進入緊急狀態，於3月18日啟動國防生產法，美國已經正式進入戰爭狀態。敵人是習近平派出，來無影、去無蹤的中國病毒超強肺炎殺手。

川普尚未回拳出擊，時下救急第一。他已先後派出海軍醫療船，進駐紐約州及加州，待命準備救援。目前紐約州有10365確診、56死亡是災情最嚴重地區，華盛頓州1524確診、83死亡，加州1267確診、24死亡。加州人口約4000萬，遠比台灣人口多，族群複雜。因氣候宜居，是全世界移民熱愛追求的美國夢聖地。舊金山灣區人口約700萬，矽谷是全球高科技重鎮、高就業率，自然吸引了世界各國高科技人才。自3月16日開始，居民必須就地庇護或居家避難。剛開始居民有所恐慌，紛紛到超市搶購生活必須品，但經過宣導而且超市貨架，也都迅速在第二就把貨品補齊，大致任何人隨時都可以，買到自己所需的生活日用品、必須品及食物。政府也允許市民登山、遠足、騎自行車、戶外跑步、健行、公園漫步、遛狗等健身必需活動，但要切記必須保持6呎的社交距離。所以大體來說市民生活安逸如昔，只是不能像往日隨意上館、餐敘、聚會，上學、上課、上班，看球賽、看電影、看歌劇。

反觀中國，他們卻推出一套完全不同的防疫體系，單靠習近平3月10日到武漢疫區一巡，就全國肺炎疫情瞬間煙消雲散，而那些原先罹患者、也無藥痊癒。當全球確診例、日以千計，但中國卻只有個位數，幾乎是零成長。真是太神奇、太不可思議。方艙醫院的病人到哪兒去？武漢醫生說都回家了。治好了、有疫苗、有特效藥？原來方艙醫院是用政治治療，把醫院淨空關閉，他們把隔離的民眾被放回家，這是政治治癒，而不是真正應有的醫學治癒。中國國務院副總理孫春蘭，於3月5日巡視武漢疫區時，被嗆：「假的！全都是假的！」，相信這是最真實的寫照。至於，習武斷疫、不藥自癒、確診掛零、堪稱華陀在世，那也未免太扯了吧！現在中國還要到各國去推展肺炎外交，相信最好的對策，何不重金禮聘、邀請習大大蒞臨，看是否能早日習到病除，見識一下中國的真工夫。

英國是歐洲民主典範的國家，但應對武漢肺炎病情卻採取隨緣放生，當有人被感染發燒時，要他自我隔離七天再叫救護車，政府不會檢測每一個自認有症狀的人，如果高燒不退，那時再尋醫就診，當全國有一定人數感染，自然產生抗體，社會就能獲得免疫，即所謂「群體免疫」（herd immunity），然後就不會再傳染給其他未染病的人。這就是所謂佛系防疫，即採取放任民眾感染無為而治、等到有60％以上的人口都感染的話，就會形成免疫力，屆時病毒就難以繼續傳播下去。但隨時疫情迅速蔓延，目前有5018確診233死亡，首相強生說倫敦封城機率是零，但他還是祭出一項「全國禁令」，所有酒吧、飯店、劇院、電影院等等公共場合，無限期關閉，以防止病毒的進一步擴散和傳播。

中國隱匿疫情世衛拍馬逢迎

由於國情不同、文化差異，中國、義大利、西班牙、美國、德國、伊朗、法國、韓國、瑞士的確診人數，都遠遠超過英國。這次肺炎風暴，確實把全球政經、旅遊、生產、製造、衛福、健保體系，吹得東倒西歪。有些國家天生樂觀，不把疫情當回事，致延誤搶救時機而造成巨大的傷亡與損失，確實令人扼腕。其中最令人無法接受的就是，病毒源發地中國，因為習大大隱瞞疫情，未能喚起世人即時防治，及世衛組織秘書長譚德塞的逢迎，任其飄流世界各地，終致星火燎原，造成疫情擴散瀰漫全球而一發不可收拾。

台灣因有個歹厝邊緊鄰中國，而且又與它關係特殊，有眾多人民或居留、或經商、或旅遊頻繁出入，往來中國，原本被國際社會認為，可能是中國境外最危險的國家。結果由於2003年非典肺炎SARS來襲時，台灣倍受中國打壓、中國世衛代表沙祖康說「誰理以你們」，以致被國際社會孤立，無法獲得有效防疫資訊，造成346例確診73人死亡，不想再重蹈覆轍。

台灣在這次肺炎風暴中步步為營，不敢輕言大意，行政決策果斷明確、國人優先、台灣第一，企業回饋參與搶救口罩自製、自給自足，不須仰賴進口。第一線衛福人員堅守職責，醫護人員愛心看護，完善的全民健保制度，加上公民社會自我提升自主隔離，我們高品質的防疫成果受到世人的讚許和美譽。

3月18日美國在台協會台北辦事處與外交部發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，強調台美攜手對抗武漢肺炎疫情的決心。外交部指出，未來雙方將在台美密切合作交流的既有成果基礎上，推動更快速以及更多層面的合作，共同維護全人類的健康安全。台灣的防疫工作同時也受到歐盟各國的肯定，紛紛主動聯繫尋求學習與合作。

這場瘟疫幾時結束，無人能知。但它已悄悄地奪走了世人的生命和財產，也強勢地扭轉我們的生活習慣，全世界都已被捲入，我們正與一個不見首尾的天敵對抗，這是一場不折不扣的第三次世界大戰。相信人類不會束手無策，坐以待斃。從疫情的發展我們看到，舉凡追隨中國者都犧牲慘重。而病毒源發地中國習大大，至今還想隱瞞甩鍋嫁禍美軍，確實令人憤慨與不齒。習大大最少應該，開誠布公向世人說聲道歉。痛定思痛、記取教訓、遠離中國。台灣未來的出路應該就是，徹底與中國劃清界線。台灣就是台灣、不是任何形式的中國。