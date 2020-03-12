已婚的台灣民眾黨中央委員張益贍與民眾黨黨團助理蔡宜芳爆發婚外情，去年選戰期間並與綠黨王浩宇談結盟，民眾黨以違反黨章「正直誠信」原則，嚴重損毀黨形象開除張益贍黨籍，蔡宜芳則還要調查；對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今（12）日受訪時說，兩個人的情節不一樣，張除了不倫戀外，怎麼還去跟桃園市議員王浩宇談選舉操盤策略？直呼「天啊，誰授權他做什麼事，實在是天兵；這什麼戰術？腦袋秀逗，在搞什麼鬼？」

柯文哲今天出席永春陂濕地公園開幕典禮，針對黨內爆發不倫戀，迅速開除張益贍黨籍，但蔡宜芳的部分則還要調查，他在會前受訪時表示，兩個人的情節不一樣，張益贍一個是不倫戀，一個是怎麼會去跟王浩宇....天啊！誰授權他做什麼事，實在是天兵。

柯文哲說，他在媒體上讀，怎麼讀都讀不懂，什麼張益贍聯合綠黨去邊緣化時代力量，而且都請王浩宇在幫忙蔡宜芳，他聽不懂，這什麼戰術？無法理解，實在是「阿達馬（腦袋）秀逗」，在搞什麼鬼？實在搞不清楚，他聽到這件事，先是錯愕，然後開始慢慢生氣。

媒體詢問，中央委員沒有獲得授權敢做這樣的事嗎？柯文哲回應，所以張被開除了啊，至於黨內是否要蔡宜芳自動請辭 ？柯文哲說，該處理的處理，那是黨團的事，他們就自己要處理。

媒體追問，蔡宜芳現在還是民眾黨黨員，張益贍去跟王浩宇談的時候，蔡宜芳也在現場，黨也要處理蔡宜芳吧？柯文哲強調，還是有制度、有公評會，反正就是走程序就好。

張益贍請辭文化基金會副執行長，是否准辭？柯文哲說，辭了就辭了啊，公文不會回到市長這裡，在文化局那裡就簽掉了。