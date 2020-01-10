台灣走向親共，等於是背叛美國，最後倒楣將是台灣大量年輕人，未來必須依靠中國，才有活路，更糟的是；美國見到台灣轉向親共政策，不符美國利益，與美國作對，下場就是美國高科技的交流停擺，使台灣科技無法升級，嚴重的結果更是影響美國防衛台灣的信心，台灣的主權將出現立即危險。圖／民報合成

選前之夜，靜下心情，寫下這篇文章，也算是給台派朋友的請託，不要放棄你的選票，因為，台灣可以被打敗，不能被騙走。

前日，拜讀林健次老師文章，可以說是五味雜陳，很多台派朋友恨鐵不成鋼，溢於言表，所以，很多人準備在這一次選擇放棄投票，這是我感受的氛圍。

民進黨4年全面執政的結果，竟然是「紅色中國」兵臨城下，綠色政權岌岌可危，是綠營自己不爭氣？還是紅色螞蟻太厲害？短時間難有定論，有人說；台灣被中國滲透超過10年，小英擋不住，罪不在民進黨，過去，我曾說過，民進黨走了一條錯誤的道路，不敢大力闊斧切開中國，欲拒還迎的交流，半推半就，如今終於嘗到惡果，還選擇擁抱「中華民國」，但是，藍營認定你搞台獨，台派卻不相信你台獨，以至於綠營夾在中間，變成兩邊不是人，加上「論文門事件」羅生門，投票前，幾位台派朋友灰心絕望，可以理解，所以不打算投票，但是，我並不認同。

2018年底，因為地方選舉，民進黨一敗塗地，我第一時間揭發中共利用紅色媒體鎖住特定頻道，洗腦台灣人，後來證明確有此事，如今我被告的官司還在訴訟。從2018年紅色媒體造神成功，拱出逃避監督的市長，接下來要把老韓拱上大位，排除藍營黨內初選障礙，這一切過程，都由中共精心安排，根本不是所謂「被動參選」，中共早就計畫2020年控制台灣政治，因為紅色政權目前岌岌可危，只有經由代理人，控制台灣政權，利用台灣資源輸血中國，挽救經濟，才可以確保中共在貿易戰爭，不被美國擊倒，因此，中共在台灣10幾年的滲透，花費數千億，只在明天的投票，一舉推翻民進黨。只是，很多台灣人還渾然不覺，被騙到麻酥酥，還替人數鈔票，小英執政疏於防共，確是事實，美國在2018年示警，也未受重視，《中共代理人法》無法過關，亡羊補牢的《反滲透法》實在太慢，因此，我又寫了「小英應該急流勇退」，讓賴清德出馬來扛責任，沒想到賴先生輸了初選，後來也決定回歸民進黨，賴桑胸襟令人佩服。

打台灣不如買，買不如騙

我最早以專欄寫下中共收台策略，「打台灣不如買，買不如騙」，詐術是中共最拿手的絕活，台籍老兵許昭榮在他的回憶錄中說；他被國民黨徵調去中國參戰，結果戰敗被八路軍俘虜，中共告訴他；不要急著脫掉制服，先執行一個任務；任務就是到一個小鎮搶劫民宅，等到搶完之後，八路軍就來了，開始展開安撫工作，讓老百姓知道哪一個黨比較好，這就是中共騙術高明之處。過去，中國可以騙到國民黨江山，如今弄個不入流的代理人，就是要騙台灣。所以，你手中這一張選票不是挺民進黨，而是為了下架國共中國黨，我舉出了5大理由：

一、去年11月爆發王立強共諜案，不只是揭穿了中共網軍以及紅色媒體介入選舉，導致民進黨地方選舉大敗，王立強向澳洲投誠，也使高級共諜向心，在台灣活動曝光，並且重創中國形象，也使部分被洗腦台灣人驚醒，1月9日，國民黨副秘書長蔡正元為了勝選，居然企圖策動共諜王立強，以利誘威脅手段，要王立強翻供，誣指民進黨邱義仁是幕後指使者，沒想到立即被澳洲政府打臉，王立強已經將事實過程，向澳洲警方報案，澳洲也向台灣政府求證，蔡正元向王立強展示一張與習近平合照，暗示自己身分，並且承諾3個回報；撤銷王立強在中國前科，為王立強償還債務，保障家人在中國安全，可以給王立強在台灣庇護，這些回報證明了；國民黨和中共關係匪淺，否則蔡正元哪裡敢做出這樣的承諾，蔡正元觸犯澳洲的《反外國干預法》，案件目前正在調查，如果證實有罪，他在大英國協53個國家都無法入境，國民黨嘴巴很厲害的發言人，各個閃躲這個問題，因為國民黨這款兩光特務露出馬腳了。

二、國民黨來台70年後，已經忘了被中共掃地出門的恥辱，現在國共兩黨勾勾搭搭，目標就是併吞台灣，一旦國民黨勝選，不只台灣民主斷送而已，這塊土地也會被紅色中國赤化。

三、小英4年執政，司法改革，轉型正義無法全功，國家正常化工作少有進展，這些都是事實，但是，要短時間完成重大改革，也實在強人所難，台派朋友應該理解，但是，受到美中冷戰庇蔭，台灣推動經濟南向政策，使台灣經濟免於折損，而且台商回台躲避災難，算是有助於台灣經濟二次起飛，台灣經濟在貿易戰爭中受益良多，成為亞洲第一名，如果，無法持續遠離中國政策，一旦親共政權上台，加速台商西進，給予經濟困頓中國注入活水，而且台商再度西進，反而幫了中共政權大忙，這一點正是國共兩黨所圖謀的，反過來看，台灣走向親共，等於是背叛美國，最後倒楣將是台灣大量年輕人，未來必須依靠中國，才有活路。更糟的是；美國見到台灣轉向親共政策，不符美國利益，與美國作對，下場就是美國高科技的交流停擺，使台灣科技無法升級，嚴重的結果更是影響美國防衛台灣的信心，台灣的主權將出現立即危險。

四、國民黨已將和平協議列入黨章，出買台灣主權給中國野心昭然若揭，選舉一開始，老韓不敢批判中共，國民黨不分區立委安排親共人士，就可見一般，國共兩黨合流，共治台灣，已經是兩個中國黨的主旋律，所以，請暫時放下恨民進黨不成鋼的想法，拒絕中國黨，就差你1票。

五、日本和美國的在台調查員所評估的選票，國民黨和民進黨差距並不大，證明了中共對台灣的滲透或「認知作戰」，已經完成一半以上，少數有自由思考的理性選民，成為少數，反智，理盲的選民成為主流，經歷去年623的「反紅媒運動」，專門洗腦台灣人的紅色媒體，收視率只是稍稍下降，但是，反觀比較公正可觀的台派媒體，收視率並沒有上升，這些情況都顯示台灣社會危機，替中共政權說好話，為人品不佳，欠缺普通知識候選人追捧，歌頌的電視台，卻是人人爭看，政壇劣幣驅逐良幣，台灣民主選舉創下最爛歷史，一旦選出最爛的演員，台灣災難也就不遠了。

基於這5大理由，請出門投票。台灣可以被打敗，但是，不能被騙走，民進黨並不完美，我們可以選擇台派小政黨監督他，這是我最真誠的拜託。