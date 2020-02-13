美國在台協會(AIT)酈英傑今(13)天拜會立法院院長游錫堃，雙方就台美關係及兩岸關係等議題交換意見。游錫堃表示，台灣長期受到中國霸凌及封鎖，希望美國能繼續支持台灣參加世界衛生組織(WHO)，並協助台灣簽訂自由貿易協定(FTA)，期盼美國政府能承認台灣，雙方可以建立正式外交關係。

立法院游錫堃院長今(13)日上午接見美國在台協會(AIT)台北辦事處處長酈英傑(William Brent Christensen)等一行人。雙方就立法院法案、國內選後政治、政黨合作、國家認同、香港反送中、網路攻擊、數位經濟、台美關係及兩岸關係等議題廣泛交換意見。

游錫堃表示，川普總統及AIT處長上任後台美關係增進很多，去年10月4日美國副總統彭思在哈德遜研究所演講時除了全面批判中共外，也特別提到台灣擁抱民主，為華人展示一條更好的道路，除此之外，美國軍艦常態性巡弋台海等行動，更展示美國對台海或是東亞地區安全的重視。

游錫堃指出，2012年2月13日習近平訪美時提出「寬廣的太平洋兩岸足夠容下中、美兩個大國」這句話的涵義是非常深，他認為這句話除了宣示中國是陸權國家，也是一個海權國家，換句話說就是要美國把西太平洋讓出來，這已經讓過去對鄧小平的「韜光養晦」及胡錦濤的「和平崛起」認知都不再適用。

游錫堃說，2019年是美中建交40年，也是「台灣關係法(Taiwan Relations Act)」 40周年和美國在台協會成立40年，AIT處長酈英傑當時演講中提到「四個增進」，希望加強兩國在安全合作、經濟商務、增進台灣參與國際空間及增進美台人民的關係、致函美國企業來台投資等，都表示美國政府及美國在台協會重視台灣，而台灣不管在美國的全球安全佈局或印太戰略裡，角色都非常重要。

游錫堃強調，此次武漢肺炎可以看到中國及世界衛生組織(WHO)對台灣的打壓，除了中國隱瞞疫情外，台灣沒有參與WHO，就無法獲得抗疫的資訊，這都對全球防疫工作非常不利，而我們也看到美國各界幫台灣發聲，美國國會也提出決議案，呼籲中國要公開疫情並表彰李文亮醫師的貢獻，這對全世界以及台灣的防疫有很大的幫助。

同時，游錫堃也指出，台灣長期受到中國霸凌及封鎖，希望美國繼續支持台灣加入WH家，並協助台灣簽訂自由貿易協定(FTA)，只要美國能與台灣簽署，相信包括日本、歐盟等國家都會跟著美國一起，這樣台灣的國際空間就可以更開放。

游院長強調，美國有很多友台人士，川普總統上任後有許多內閣閣員對台非常友善，深切期盼美國政府能正式體認及思考承認台灣並建立正式外交關係。