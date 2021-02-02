中共政協機關報，最近出了一篇內參文件，內容說，台灣已經變成全球反華的中心，而且台灣的地位在國際上日漸上升，「已獨不回」已成趨勢，所以，併吞台灣腳步不能再等。

政協文件暴露野心

這篇內部文件當然是呼應環球紅媒近日來的武統恐嚇，環球被稱為中共鷹派的喉舌，鎮日發表暴力戰爭言論，這個媒體更是中共對台灣和戰兩手策略中，最硬的那一隻手。

政協的內部參考文件，文字比較嚴肅正經，與充滿煽情的紅色黨媒環球不同，內參文字比較理性，所以更值得重視，文件中90%不違背事實，觀察到台灣內部拒絕統一的態勢，但是，文件中認為武漢瘟疫之後，全球死傷慘重，經濟受創，唯獨「中共國」單邊受惠，歲月靜好，中共在中美貿易戰爭中受傷並不大，反而老美受傷，這句話就值得玩味了。

中共大外宣每天矇著眼睛，灌輸人民，中國已經脫貧，到2030年，中國經濟超越美國，問題是，經濟成長不能只靠吹牛，以及數字造假，瘟疫一年，中共自稱經濟成長維持正成長，單單這個數字，就有國際媒體不相信，連自己的人民大學教授也認為這些數字是假的，中共絕不可能在20%失業率情況下，維持經濟正成長。美中貿易戰爭下，美國受傷固然是事實，但是，要說中共在外資大幅度離開之下，還能毫髮無傷，打死我也不相信，滯留中國的台商最清楚，根據陸委會的調查，50%以上的中大型台商，去年在中國虧損，小台商就無法活下去了，本來風光的台資連鎖店，一家一家關店，和展店時期無法同日而語，中共說經濟正成長，根本違背常理，完全是打腫臉充胖子罷了。歲月是否靜好，看看市場上的肉價、菜價，以及老百姓的抱怨，就一目了然，熱愛中國的女版黃安在臉書上說，「買羊肉火鍋，居然內部是鴨肉假扮羊肉」，日子如果真的好過，絕不會有假肉橫行市場，日子就像飲水，冷暖自知，不是共黨官員說了算。

歲月靜好，還要看「武漢瘟疫」的傳染是否停止，但是，事與願違，中國20個省市傳出疫情擴大，如百花齊放，百工停業，大家排隊搞篩檢，中共推銷國產疫苗好棒棒，居然找到台灣紅色名嘴黃智賢，第一個充當疫苗砲灰樣板，還對中共感恩戴德，偏偏，中國人並不領情，最近中產階級最流行的工作是戴好口罩，成群結隊旅行到香港打疫苗，底層只能接受國產疫苗，看來，中國人寧願熱愛西方國家疫苗，也不打中國疫苗，你說，歲月如何靜好？

政治方面有一句形容，習江兩派高幹，政治鬥爭來到最高點，1月29日，華榮資產公司的賴小民因為貪汙被執行死刑，這是中共少數案例，中共建政時期，毛澤東為了永遠黨天下，立下死刑罪不上黨員規矩，郭文貴爆料，弄死賴小民原因是賴小民最清楚習近平如何貪汙，把錢弄到海外，幹掉賴小民就是封口。當天，一邊殺人，一邊宣布海南航空破產，海南航空是王岐山的大金庫，本來，習近平靠著王岐山肅貪，後來發現王岐山倒向江派懷抱，就變成習近平的心腹大患，海南航空靠王岐山的幫助，從銀行搬錢，壯大自己，然後靠著這些錢到處併購外國企業，擁有10%德意志銀行股份，可以說是富可敵國，但是，富可敵國是假的，因為海航80%資產是貸款取得，習近平要海南航空把海外資金要回來，王岐山不同意，結果弄死在巴黎旅行的當事人王建，如今，王岐山倒戈，習近平只好下殺手，宣布海南航空破產，接下來，王岐山可能就會像馬雲一樣下場。

習江內鬥進入高潮

中共內鬥方殷，卻不改稱霸世界之志，想要學習秦王政併吞六國之前，最重要的敵人就是台灣，台灣如同歷史上擋住秦國東出函谷關的大石頭，趙國，所以，政協的喉舌報坦言，拿下台灣無關民族感情，卻是稱霸世界最大障礙，嘴巴說的和平統一，只是掩飾戰爭的障眼法而已，問題在於中共還沒那個身體實力，敢於吃下戰爭這顆毒藥，因為只要發動台海戰爭，就是台灣獨立之日，也是中共政權倒台之日。



作者指出，黃智賢充當疫苗砲灰樣板，對中共感恩戴德，偏偏，中國人並不領情，最近中產階級最流行的工作是戴好口罩，成群結隊旅行到香港打疫苗。示意圖／擷自黃智賢世界臉書