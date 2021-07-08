邱義仁（左）在接受阿扁（右）訪問時說：「台獨不是台灣人可以決定的」，在獨派內部引起軒然大波。 圖／擷自微微笑廣播網影片

久未露面的邱義仁在「微微笑電台」，接受阿扁訪問時說：「台獨不是台灣人可以決定的」，這句話被「親統派」撿到槍，大罵民進黨利用台獨騙選票，藍色名嘴加碼酸說：「美國國務院舉辦歸化美籍會上，卻叫不出台灣國國名」。

藍營開嗆有理，但是，統獨是台灣人頭上一把刀，本來應該嚴肅以對，獨立建國不易，併入中國，又何嘗不是？只挑獨立議題說教，還有自許民調專家加碼說：「台獨運動是失敗運動」，卻不提被併吞投降派，可以看出台灣政客學者名嘴，本身就是如此膚淺，從三十年來，台灣統獨消長，可以證明台獨運動並未失敗，我相信：統獨兩派，誰勝誰負，這幾年必有分曉，不管你是看戲者，或身在其中，就把身體顧好，努力把戲走完吧。

老邱的話有語病，完整的話意應該說：「台灣獨立建國成功，必需國際各方面努力才能完成，現在宣佈獨立不是時候」，統獨當然由台灣人決定，這是住民自決公投要義，非住民當然無權投票，決定台灣是統是獨，道理很清楚，台灣人決定自己命運歸屬，何錯之有？完全合乎聯合國憲章民族自決精神，更合乎聯合國戰後所定的非殖民化法案，過去，聯合國也在福克蘭群島主權出現爭議時，由住民公投自決，所以台灣是否要獨立，當然由台灣人說了算。

老邱語意不清，一則是漢語的吊詭，「決定」兩字，既是動詞，也是完成式的受詞，如果看成動詞，根本沒問題，但是如果是完成式受詞，就含有成功意思，當然容易出現文字爭議，漢語常出現語意不清，所以國際社會上有關條約，重要文件，拒絕以漢字簽署，原因在此，避免發生語意無法確定，二則，老邱對國際環境缺少著墨，當然容易產生誤解。

國際氛圍對台獨建國有利

戰後，民族自決的殖民地解放運動，不是所有被殖民地，都獨立建國了，尚有很多歐洲強權殖民地，至今還維持現狀，例如英屬維京群島，就寧願被英國殖民，不願獨立，這裡面可以看出：獨立建國要有條件，住民也要有意願，國際環境也沒有阻礙，才可成事，台灣建國至今還是缺少國際環境東風，老共也持續武力壓制，台灣人也不願意冒著開戰風險硬幹，可是，當日本跟隨美國喊出：要重新檢討「一中政策」時，如今，歐盟也對台灣伸出友誼之手，國際環境正在形成有利台獨的氛圍，所以我長期對台獨或國家正常化，樂觀看待。

我少年時加入國民黨，完全是信奉老蔣武力併吞中國主義者，相信反攻中國必勝的謊言，如今幡然悔改後，變成拒統的台獨運動者，因為歷史上不可能出現不同制度下生活的兩國，可以和平變成一國，連所謂一國兩制，或聯邦制，也不可能，你想美國聯邦政府，若有一州搞共產主義，那是什麼光景？老共迫不及待收拾香港，道理是一樣的。

兩國中國要併為一個中國，只有一個情況才會發生，那就是紅色中國在國際上承認舊中國，或承認台灣國，這是古代中國人智慧：「欲取先予」，商人也知道要賺錢，就要先付出，老共每天對台灣搞一點小恩小惠，說難聽：「根本無濟於事」，台灣人不吃這一套。

民進黨多次給老共機會，美國也給了機會，很可惜，習近平缺少智慧，不敢作為，過去，毛澤東也不敢作，滿腦子勝者為王心思，鄧小平上台，忙著替中國人找飯吃，根本不去想併吞台灣問題，如今，習近平自認天下無敵，把自己逼到只剩一條絕路，一旦在海峽發動戰爭，老共政權就玩完了，如同習近平所說：「無我」。

台灣是世界的台灣，必受國際環境左右，二戰後，因為韓戰爆發，台灣錯過了聯合國提案的殖民地解放，失去獨立機會，七十年後，機會再度來臨。

台灣人應該理解：就算要在列強中搞獨立中立，也要國際同意，很多人不知道：人類兩次世界大戰，都在歐洲爆發，只有一個國家，兩次都沒參加大戰，就是西班牙，不是西班牙愛和平，而是周邊國家要找一國專門供應軍需品，所以找到西班牙，二戰時，獨裁者佛朗哥將軍要加入德國軸心，也被周邊國家阻擋，最後才保持中立，台灣人要獨立或被併吞，很顯然，不可能脫離國際環境左右，自己變成單幹戶，老邱答題並未說錯，錯的是台灣社會媒體人紅綠對立之下，問題應答膚淺，把台灣人變笨了，很多應該客觀討論的議題，完全歪樓了。

專文屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。