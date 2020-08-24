只剩2% 的統派，還有多少政治市場，自己算一下就知道了，台海是否戰爭掀波，明年或幾年後，只有上帝知道，統獨無須宣揚。蘇起（中）。圖／擷自CCTV網路新聞

2%的統派能夠扳回台灣獨立的趨勢嗎？

歷史經常是因果，也是宿命，蔣介石對台灣的威權統治，埋下兩個因，老蔣一邊利用日本降軍反共，卻一邊進行全面中國化，讓台灣人以為自己是中國人，另一手策略卻是全面親美，讓台灣人在美國保護下長大，現在，這兩種因，剛好結成相反的果。

台灣人認同攀高

台灣民主化之後，認同自己是台灣人比率，從最少的5%來到現在的新高70%，40年來，中台不對等交往之下，台灣人卻慢慢甦醒，尤其在中國不知感恩，持續對台灣武赫之下，「親美反中」意識，也來到新高，「武漢瘟疫」之後，台灣倖免於難，「中台一家親」口號，根本就是大笑話。喜歡賺中國錢的台商，身陷中國，另一隻腳隨時準備落跑，所以，誠如新黨主席郁慕明所說：「統派支持者只剩下2%」，住在台灣卻熱愛祖國，又不願意生活在祖國的人，最後終須問問自己：「臨終一抔黃土葬在何處」？

統派少了，國民黨慘了，一中帽子脫不掉，終於，老馬急了，發明「92共識」的老蘇也急了，這兩人的「首戰即終戰」變成中共解放軍的口號，老美不會幫忙台灣，更是強化侵略者的膽量，老馬有本事，就叫中共不要發動戰爭，台灣人都會感恩，現在喊投降，只是遭惹人厭，老蘇只說對了一句話：「戰爭與否取決於中共」，但是，戰爭的勝敗變數很多，中共並不一定穩贏，其次，美國、日本、印度、澳洲是否加入戰局，馳援台灣，也不是老馬和老蘇說了算。

這一切南轅北側，無法猜測的軍事用語，如今正困惑台灣媒體和國際傳媒，三天或兩周，勝負兩端，也不是誰說了算，戰爭沒有贏家，台灣雖弱，也不會躺著挨打，最終決定是老天，要記住：「好戰者必亡」，納粹敗亡就是一例，兩方軍馬都相信基督上帝，最後上帝選擇哪一邊會勝利，其實，「兵者，詭道」，誰敢說自己預言或兵推是正確的，軍事上以大欺小，下場是大者先敗的故事，歷史上多的是。

統派小將也很急，抓住「台灣在索馬利蘭辦事處」的小辮子，開始告官，一口氣告了總統、外交部長、外交部發言人，觸犯「外患罪」，說真的，這個辦事處雖然不寫中華民國，但是國家旗幟卻還高掛招牌上，這種官司最終也是不了了之，卻也再一次提醒民進黨，如果不制憲，想要把「中華民國台灣」瞞混過去，在國際上行不通，台灣也會遭到統派2%人馬的質疑，未來問題更是沒完沒了，還是一句老話：法律畢竟無法解開政治的枷鎖，民進黨制憲加油。

習近平吃緊弄破碗

但是，美中台關係一團亂，這一切要歸咎中共的習近平，而不是台灣任何政黨，把中台關係搞壞的是習近平，而不是小英政府，更不是台灣人。習近平個性上缺乏耐性，你看他走路神態，歪脖子慢腳步，裝出一副優閒樣，其實，無法掩飾內心的急性子，所以，50年不想等，稱霸要今朝，終於吃緊弄破碗，收回香港金庫，不管是為了打擊那一派，就是典型敗筆，片面發表台灣一國兩制，更是亂吃豆腐，犯了王者大忌，不識大體，習近平如果能夠實踐合約諾言，甚至給香港人真普選，讓香港持續維持兩制自由50年，說不定台灣真的會投降，接受一國兩制安排。現在，老習摔破金碗，香港人變成乞丐，你想台灣人會跟著掉進火坑犯傻嗎？這是簡單的道理，在這樣情況下，就算武力拿下台灣，台灣人也不會乖乖順服，上山打游擊肯定更多，你要如何統治？

假若有一天，台灣真的成為新而獨立的國家，我只能說是「現實環境逼著台灣人成長獨立，而不是台灣人有多麼大的創國膽識」。

老作家陳映真年輕是左派知青，衰老後回到中國，完成心願，這是知識份子忠於自我的寫照。我比較看不起那些在台灣喊統一的人，不是愛不愛中國的問題，而是敢不敢在中國生活，就像女黃安，發現祖國影視界很多黑幕醜態，仍然死心踏地要當中國人，而且選擇落地歸根在中國生活，這才是言行合一，至於老馬、老蘇、郁慕明們，何不歸去來兮，辦好歸化手續，散去台灣家財，認真踏實當一個中國人。

只剩2% 的統派，還有多少政治市場，自己算一下就知道了，台海是否戰爭掀波，明年或幾年後，只有上帝知道，統獨無須宣揚，人民已經為自己未來做了決定，那麼就必然為自己的決定奮戰，這樣的道理邏輯總在不言處。



左起：江宜樺、蘇起、馬英九。圖／擷自CCTV網路新聞