拿到小王交給文件，但是，每次見面一談到去看貨，小王就閃爍其詞，他總是說：「後面老闆還沒有點頭」，我告訴他：「這批貨品不是小數目，運送之前要清點，還要安排船運，還要海關通關手續，沒有驗貨之前，這些工作無法開始」，小王點點頭，沒有表示意見，有一天，小王突然說：「後面的老闆不放心，希望你們集團可以提供資金證明，以便查詢，只要證明你們有錢，就可以驗貨了」，阿敏當場說沒問題，回到飯店後，阿敏和阿布杜通了電話，過了幾天，就收到阿布杜使用電郵發來的「香港匯豐銀行」開具的可供查核的資金證明，資金所有人是阿敏，我把資金證明交付小王，以為可以立即看到貨物，但是，等了很久，還是沒有消息。小王手機不通，消失了一個星期，後來，小王又出現了，這一次，小王的說詞又改了，這次的說詞更是天方夜譚等級的故事，小王說：「其實，真正後面的貨主就是『中華民族基金會』，這個基金會清朝末年成立，是洪門所屬機構，專門看管中國財庫」，我一聽差點昏倒，這種故事太多了，台北火車站所有仲介的故事，完全一樣，好像有一群你看不見的人真正在治理這個國家，檯面上只是木偶人，這種故事和「國際共濟會」故事很像，一群富豪掌握這個世界的運作，包括美國總統由誰幹，也是共濟會任命，選舉是假的，我聽了不耐煩，就問小王：「到底要如何才能看到貨物？」小王說：「必須把文件資料，合約書送進財政部審查」，我說：「你確定真的是政府管理這批錢」小王說：「沒錯！」，我和阿敏研究一下，最後就當作投石問路，如果小王沒有欺騙，也許大功告成，如果是假的，也不算吃虧。

我把合約書、資金資料以及小王提供的來源證明，正本投送財政部，副本投送中央銀行，沒料到，兩年之後這件事卻引來官司，小王吃上詐欺官司，我也變成證人出庭，此事，未來會詳細交代。

文件投送後，等於是石沉大海，沒有消息，最後小王也失蹤了，一件事弄了半年，最後一場空，我和阿敏越來越沮喪，這件事恐怕要結束了。

我和阿敏商量，我們兩人已經在台北住了很長時間，花費驚人，或許阿敏先回馬來，我一個人留在台北當窗口，如果有消息再連絡他飛過來，阿敏同意我的建議，我則搬到比較便宜的小旅館，準備長期抗戰。

每天，我仍然到台北車站打聽消息，一位仲介說：「聽說小王出國了！」還有人說：「民進黨上台後，也派出很多人在車站附近，打聽國民黨黨產的消息，還包括北韓貨幣」。這位老兄專門兜售小美金，也是滿嘴「中華民族基金會」的故事，我不想聽，但是，民進黨執政後，也關心國民黨黨產，此事卻引起我的注意。我一開始就懷疑國民黨才是北韓貨幣真正的擁有者，因為從1992年以來，國民黨和北朝鮮的互動最頻繁，雖然，有不少台商從東北進入北韓做生意，但是，台商不是傻瓜，要他收這種不能用的金錢，恐怕不容易，所以，小台商以外，最可能和北韓貿易往來的，顯然只有國民黨。但是，這些政治人物隱藏很深，你無法直接打開他們的大門，甚至是小窗戶也很難。

出現新的北韓幣線索

有一天，一位仲介在台北車站遇到我，聽說我在尋找北韓幣，他說，我聯絡一下，過幾天給你消息，經過了兩天，這位林姓仲介打來電話說：「有一位連小姐想約你們見面，但是，不能在台北見面，只能到香港見面」，我說：「為什麼這樣麻煩」，他說：「我負責傳話，見不見面，你自己決定，但是證明有誠意，我會給你們證據。」這位林先生說完話，從身上掏出一疊北韓幣，然後說：「你們自己考慮清楚，如果要過去香港，出發前把航班時間和飯店，先告訴我，到時候，有人會出面和你談正事」。

我手上拿著一疊嶄新的北韓幣1992年印製，質料印刷很不錯，我立即把這個消息通知阿敏，阿敏也認為應該走一趟，隔了一天，阿敏飛到台北見面後，我們決定出發到香港，並預先訂好半島酒店，我把消息告訴林先生，林先生說：「你們到達之後，有人會打手機和你們聯絡」。

飛往香港的班機上，我的腦袋裡一直想著：「這個連小姐到底是誰？畢竟這個姓，在台灣並不多，會引起聯想到的政治人物也不多」。

入住半島酒店是一生中第一次經驗，1997亞洲金融風暴後，中國為了挽救香港經濟，利用中國人到香港旅遊消費的方法，拯救香港，所以，飯店酒店天天滿，可以說是一宿難求，就算是最昂貴的半島酒店，一樣天天客滿，這位神秘的連小姐何時出現，也沒有一個準字，我和阿敏決定先入住三天，再決定是否需要延長時間，櫃台說：「無法預留房間，因為中國客太多，房間太緊張，一旦退房，就無法回來。我和阿敏研究一下認為：如果等三天沒消息，就走人。