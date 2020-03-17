中國對疫情的隱瞞和土法煉鋼的落伍手段，造成病毒難以控制的惡果，加上中國文化之於防疫，然仍是面子重於生命，政治表演重於防疫工程。如此只能中國就是一隻紙老虎，何足以懼？圖／取自中國政府網

恐中、仇中不如防中、知中。當世界誇讚台灣防疫能力時，中共面子掛不住，眼紅地說：台灣防疫措施受到矚目的真相是—台灣島的地理位置，本身就有防疫優勢，台灣防疫壓力從一開始就不大；民進黨當局無心抗疫，卻借疫情故意炒作「恐中仇中」。最後直說台灣防疫毫無技術含量可言，實在看不出一些西方媒體據何稱頌「台灣經驗」跟「民主抗疫」？

愚蠢殘酷的中共抗疫，喪事當喜事辦

中國抗疫的技術含量很高？封城之初中共種種野蠻的所謂抗疫行徑，透過中國內部自發性地翻牆傳出，許多驚人的資料、影像令人震撼：如進入家中抓人，致使8樓發燒住戶因恐懼翻窗逃脫而墜樓；醫院沒有床位，還沒死的病人，被裝入屍袋，焚化爐中出現恐怖的哀號聲，活人被燒死。對比，集中隔離者大跳防疫舞、方艙醫院痊癒者口透過大宣告訴大家吃得太好了，怕都太胖了。喪事當喜事辦，荒涼亦荒誕！

一段從中國推特流出的視頻影像：一群工作人員穿好防護衣拍完照，立即脫下後丟進垃圾桶，也有人拿來擦車子。憤怒的中國網民：「這種場景令人不得不相信天滅中共！人能做出這樣愚蠢荒謬的事情嗎？」近日更傳出人不如豬的作為，竟以垃圾車載豬肉給住戶。更令人不齒的是敢於公然造假，將武漢肺炎疫情賴是美軍傳入，這種毫無反省能力的國家，只是外強中乾的紙老虎？何需恐懼？

喪盡天良的國黨抗疫，傳染病也導致228

近日在228國家紀念館展場中看見一本賴進祥著：《傳染病與228》，內容敘述在日治時期台灣已消失的各類傳染病，戰後卻隨著中國人帶到台灣，因國民政府公衛防疫機制失能，造成許多人因傳染病而死亡，民心恐慌，埋下了社會動盪的因子，而據記載當時的防疫也是草菅人命。

最有名的是「布袋事件」，本來霍亂在適當的衛生條件與良好的醫護照顧下，傳播率與死亡率還不致太高，但是因為中國人弄爛環境衛生，才會導致在日治時期已然絕跡的霍亂，戰後一年霍亂再起，迅速擴散並且造成大量死亡。面對霍亂疫病中國官警當時只做了封城，管轄布袋港的「半山」區長蔣重鼎跟警察所長派了荷槍實彈的警察把整個布袋港市給包圍起來，並在所有通往鹽水跟東石的路口部屬輕機槍陣地，將槍口對準布袋港方向，禁止任何人進出入。這群中國官警甚至不讓任何醫療與防疫人員入內救助布袋港居民，更沒有人性的是不讓任何的食物與民生物資送入布袋港。讓裡面的人全都餓死病死就算「防疫成功」？

1946年從中國傳來台灣的霍亂疫情，在拿機關槍封城的防疫手段下，最終還造成全台3809人患症，2210人死亡，死亡率高達58%。直到美國的醫療支援進來台灣之後，疫情才得到控制。布袋封城事件之後還接續引發警察為防疫而開槍傷人的台南新營事件，台灣民眾累積的怒火也是隔年的228抗中排華起義事件的遠因。

教條式的政治文化，在獨裁主義催眠下而漠視生命

所謂知己知彼百戰百勝，要對付疫病大敵，必須實事求是才能找到病源，國際頂尖疫病學家才能對症下藥，中國對疫情的隱瞞和土法煉鋼的落伍手段，造成病毒難以控制的惡果。兩個中國黨都一樣，不以敬畏之心面對疫情的凶險、不以嚴肅的態度面對生命的可貴。21世紀的中共政權更是政治至上，以國族意識來攻擊國際批評，當良心者揭露真相時，卻恐因家醜外揚而懲治之。而愛國、愛面子的中國人常能容忍、縱容顢頇的官員，做官方的幫兇，反倒指責說真話的人。愛國主義成為野蠻作為的遮羞布，在獨裁主義鼓舞之催眠下而漠視生命，不願從以往歷史的防疫經驗記取教訓，這樣的國家，已對世界構成威脅。

中國教條式的政治文化，教條規劃出來的社會秩序是簡單的圖解，僵化的體制，無視真實的、活生生的社會秩序。在這樣的社會裡，公民被宰制而退化成「抽象的公民」，沒有主體的一個空洞名詞，公民成為恪遵愛國族主義下沒有價值、人性、個性、希望……的工具。

幾千年的防疫史，如何抗疫也應該從歷史中學習教訓，精進防疫體系，中國文化之於防疫，然仍是面子重於生命，政治表演重於防疫工程。如此只能中國就是一隻紙老虎，何足以懼？