新型冠狀病毒引發武漢肺炎，疫情持續升高。世界衛生組織(WHO)緊急開會，認定疫情已成為緊迫的公共衛生威脅。但因中國阻撓，WHO未邀請台灣專家與會，恐造成國際防疫漏洞。

台灣站在防疫最前線，需在第一時間獲得疫情資訊，未獲邀出席WHO專家會議，不利防疫工作。中國長期布局WHO，掌握高層人事，提供金錢贊助，積極主導WHO運作，台灣因而備受打壓，受到國際社會關注。

日本首相安倍晉三日前力挺台灣加入WHO，強調在武漢肺炎疫情擴大的態勢下，台灣加入WHO有極高的必要性。安倍指責中國基於政治立場排除台灣，對於鄰近區域很難保持健康、預防傳染。美國國務院資深官員也表示，美國鼓勵WHO讓台灣參與，而非排除台灣。加拿大總理杜魯道在國會答詢時，也公開表態支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。

儘管中國多方阻撓，但國際持續關心台灣健康人權，對台灣完善的醫療體系與專業醫療水準，高度肯定。去年8月，WHO旗下組織「國際醫療資訊協會」（IMIA），將中國除名，決議由台灣人工智慧權威李友專出任 2021 年至2023 年的國際醫療資訊協會理事長，就是具體的例證。

醫療人工智慧權威 國際耕耘逾20年

現任北醫大醫學科技學院院長、萬芳醫院皮膚科主任的李友專，在國際耕耘20多年，讓國際充分認識台灣的資訊實力。李友專認為，台灣醫療AI產業潛力不會比半導體小，而許多國家正在進行醫療資訊系統換新，因此，如果政府大力支持，台灣醫療AI產業走進國際不是夢。

李友專中學時期就喜歡電腦，大學志願填醫學系跟資訊系，最後選擇念醫學系，但對電腦持續鑽研。除了在學校開創電腦社團，還編寫內科疾病診斷系統。這個背景也讓李友專赴美投入醫療人工智慧研究領域。1995年回國後，配合健保電子化實施，協助建置醫療資訊系統。

李友專表示，台灣實施全民健保，電子病歷起步很早，醫界習慣用電腦開立醫囑、申報健保資料，透過電子化方式儲存，早就建立高品質醫療大數據，多年來他在協會分享台灣的經驗，受到國際重視。

「國際醫療資訊協會」1970年在歐洲成立，逐步擴展到美洲、亞洲、中東等地區，目前成員共61國。協會聚焦研究如何將資訊科技應用在醫療領域，包括：電子病歷、人工智慧（AI）決策支援系統、醫療大數據等。

李友專指出，醫療大數據相對發展得比較慢，主要是由於隱私權的關係，網路收集到的只是「病例」，而非「病歷」；大部分的醫療大數據仍存放在醫院的伺服器，或是健保局的資料庫中。現在，人們逐漸發掘大數據加上AI的強大力量後，用於醫療上，能為人類健康帶來許多好處。醫療數據未來不僅是收集與整理，而是要能活用。