每一年的二戰終戰紀念日，也是貝當的屈辱日子，他從抗德英雄變成投降者，結束不名譽的一生。圖為1940年10月24日，貝當（左１）與希特勒（前右）會面。圖／擷自維基百科，公有領域

10月一開始，果然驚奇連連，川普夫婦確診 「武漢肺炎 」，住進總統隔離醫院，高興的拜登候選人第一時間鋪文說，「我將成為總統 」。

把中國病毒掛在嘴裡的川普，遭受病毒襲擊，這下子勢必加重川普對中共政權的憤怒，團結美國保守陣營力量，果然，美國眾議院把中共政權定性為跨國犯罪集團，眾議院代表美國民意，這一招肯定為美中斷交預留法律基礎，想想看，美國的建交對象是犯罪集團，歷史上如何下筆。

台灣充斥投降主義

但是，長期被美國保護，才可以呼吸自由空氣的台灣少數退休將領，沒有感謝美國，反而大罵美國，實在令人錯愕，領台灣人血汗納稅金，卻甘願成為犯罪集團的共犯，令台灣納稅人情何以堪？更不需高談所謂軍人武德了。

如今，共軍還沒兵臨城下，紅色媒體，在地的第五縱隊名嘴，退休軍人跑得比谁還快，吹起一股投降主義歪風，這讓我寫起法國在二戰時期的 「貝當元帥 」，貝當曾經是一戰時期的抗德英雄，因此被封為元帥，但是，二戰時候，面對德軍的攻擊，卻率先投降，就算理由是保住巴黎，可是，這一段故事還是法國人永遠的恥辱。

1940年，法國人花了50億法郎打造的馬其諾防線，並沒有發揮阻擋德軍的效果，德軍閃電奇襲，避過馬其諾防線，英法聯軍被驅趕到敦克爾克海邊，在邱吉爾指揮下，進行保留實力大撤退，1940年6月中旬，德軍進入巴黎，法國人宣布投降，由貝當元帥代表，兩國簽屬屈辱的「貢比涅停戰協議」，法國人讓出巴黎，成為軍事區，海岸的尼斯附近土地被義大利佔領，法國把首都遷移到南方的小鎮維琪，建立法國新維琪政府，這個政府沒有堅持自由民主價值，反而變成納粹打壓地下反抗軍的助手，這才是法國最大的屈辱。當時，納粹德國橫掃歐陸，多數被佔領國家的政府，採取流亡方式在海外建立流亡政府，只有法國投降了，後來，戴高樂逃亡英國，才獨立建立法國流亡政府。

法國的屈辱過了五年，在東尼賈德所寫的《戰後歐洲60年》一書中，形容在德國納粹強權之下，當時法國極右派的文人、政客如何用雜誌方法，書寫文章，舉辦活動、音樂會，歌頌納粹法西斯的偉大，藉著靠攏納粹德國，謀取政治和經濟利益，這些人在戰後紛紛受到判刑，包括在戰爭時期依附德國人的女性，她們在戰爭結束後被剃掉頭髮，以光頭方式遊街示眾，法國人把五年來亡國屈辱，發洩在那些投降分子的頭上，主張投降的貝當，也難逃被審判的命運，貝當以叛國罪被判處死刑，後來戴高樂總統給予特赦，改成終身監禁。



貝當（左）在二戰時因向德國投降而被以叛國罪判處死刑，後來總統戴高樂（右）給予特赦，改成終身監禁。圖／擷自網路，民報合成

軍人應以貝當為戒

我曾在專欄〈 沒人送花給元帥 〉一文中說 ，每一年的二戰終戰紀念日，也是貝當的屈辱日子，他從抗德英雄變成投降者，結束不名譽的一生。

很多台灣退將，自稱自己是中國人，願意拋棄歷史上國共兩黨仇恨，這一點我不予置評，因為族群認同純屬個人自由，蒙恩忘仇也是一種美德。但是，中國人也應該有是非觀，有道德判斷能力，不能因為自己是中國人，就把自己的眼睛遮蓋起來，只看到共產黨的偉大復興，卻不去正視中共政權對中國土地人民，以及對世界國際的禍害。

美國和中共接觸四十年，發現一個事實，中國共產黨是一個自私的政黨，更是一個野心邪惡政黨，這一點沒有改變，共產黨不會珍惜人命，人權，自由，民主，這一點也沒有變。

請問，中共的活體器官移植，掩護解放軍，大賺黑心錢，這種行為道德嗎？

中共把法輪功信仰者全部抓進監牢，這種作法正當嗎？是否違反宗教信仰人權？

中共打壓新疆伊斯蘭信仰，毀滅9000座教堂，企圖消滅伊斯蘭文化、消滅蒙古、西藏文化，這種行為正當嗎？

武漢瘟疫的起源越來越清楚，中共企圖釋放人造的病毒，毒害全世界，暗中自製疫苗，用疫苗企圖控制全世界的野心，更是昭然若揭，這樣的政權值得你去效忠依靠嗎？

就算你是中國人，但是中國人也應該有不同流合汙的勇氣，不是嗎？

僅此就教，生活在台灣的「貝當們」，共軍尚未在城下，投降無需太急。