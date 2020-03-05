隨著全球武漢肺炎疫情嚴俊，在台灣一度引發爭論的口罩政策轉而成為許多國家效尤的措施。外國媒體也好奇一個2300萬人的台灣如何挑戰成為日產千萬片口罩的國家，產能高居世界第二。英國BBC中文網今天以大篇幅報導口罩政策始末，報導點出口罩政策成功歸功於徵用政策，以至於價格便宜降低民怨，加上廠商配合，免去防疫當下業者承受的人情壓力。

《BBC》中文網今天大篇幅報導台灣口罩政策推動始末，報導指出，武漢肺炎疫情爆發時，經濟部1月24日宣佈暫停口罩出口，優先供應台灣內部的需求，約一周後，1月31宣佈徵用所有口罩工廠，統一管理口罩的分配及產量，當時每片口罩賣台幣6元（人民幣1.3元）、每人限購3片，引發搶購潮。

2月6日開始，購買口罩必須憑證件，實行實名制購買。口罩價錢降至一片新台幣5元（人民幣1.1元）且僅限在藥局販售，逐漸降低民怨。

BBC訪問了 製作醫療用耗材、位於台灣嘉義的昭惠公司董事長黃惠豐，他說，「得知政府要徵收口罩時，還以為是詐騙，所以趕緊問有沒有公文，隔天政府官員就拿著公文來了。」

黃惠豐說，得知政府徵收口罩鬆了一口氣，因為徵收口罩減少了很多困擾。尤其疫情剛爆發時，就有許多中間商增加訂購量，甚至有人租賃大卡車要來載貨，但他的產能並沒有那麼多。還有很多親戚、朋友會有購買需求，「政府徵收口罩，讓我不用面對這些人情壓力。」

報導指出，口罩利潤薄弱，台灣的口罩產業此前多移至中國，至今台灣有高達9成的口罩都是依賴進口。隨著台灣政府宣佈徵收口罩延至4月底，也有口罩廠商表達不滿。華新醫材集團專員徐志遠向媒體表示，卡在國內出不去的訂單已累積達千萬片，若政府繼續徵用，除無法對現有訂單廠商交代，也不敢接新的訂單。

雖有廠商抱怨，但黃惠豐認為，少數想借著疫情漲價的廠商可能有反彈聲音，他強調大部分業者都對政府政策「表示滿意」。台灣口罩生產商幾乎都對政府「徵收口罩」政策表示滿意，這點令BBC有些意外。

黃惠豐還向BBC中文表示，已經緊急招聘作業員，趕快訓練可以上工。」並稱，政府將提供一個機台，還有派出軍人和人力協助，過去一個月能生產100萬個口罩，增加一條生產線後未來一個月能生產300萬個。目前擁有一條生產線以及三個機台的昭惠公司，派出三個作業員，一天輪兩個班次、共16個小時不斷作業，確保產量充足。

BBC中文稱，台灣政府與廠商約定，每台機器至少須生產500萬片口罩給政府，120萬片是無償提供，其餘380萬片，政府以每片2.5元收購，達到此標凖後，機台就會免費贈送給廠商。

報導說明，台灣政府斥資1.8億台幣採購60台製造口罩的機器，結合產業界陸續派出上百位專業人力，到工廠協助。經濟部預估，60多條新加開的生產線加上既有產能，台灣的口罩日產量可望超過1000萬片，目標一旦實現，台灣將躍升為全球第2大口罩產地，僅次於中國。