全球媒體都在猜測：為何習近平不敢出席G20或者氣候峰會，有人說：中南海內鬥內急，六中全會前，爆炸事件到處發生，習近平為了看穩龍椅，不敢隨意離開，算算整兩年，習近平不敢出國，只能派出王毅闖天下，還有人說：中國經濟如今不若往昔，帝王出巡靠的是銀子，現在實在缺錢，無法充胖子，其二，天下抗中局面已成，連最聽話的歐洲也變天，習近平若出席，肯定面子會很難看，所以只好在家扮宅男。

這一次習近平不出席羅馬峰會，氣候演說視頻被停播，不只習近平顏面盡失，老共損失巨大，拜登雖然聽講時打嗑睡，但是靠著哭腔和老臉，居然搞定美歐因為鋼鋁引起的貿易衝突，而且洗臉中國鋼品是髒污產品，美國基建計劃大餅，老共肯定吃不到，這還不打緊，歐洲32國決定從12月起，停止對中國貿易最惠國待遇，戰狼同一時間發佈農場特製假訊息說：「中國決定禁止所有產品輸往歐洲，歐洲一片哀嚎」，聽起來就是厲害了我的國，中國不賣東西，意思就是中國賣場要關門大吉，如果真的如此，不只是歐洲哀嚎，而是中國企業全面倒閉，工廠關門，中國老百姓真的要吃土了。

今天，把習近平搞成宅男，而且是暴力宅男，不單單是因為疫情，而是川普政府任內吹起的抗中號角，尤其是川普顧問，寫《致命中國》的納瓦羅，可以說是美國抗中的重要啟蒙者。

曾經是美國川普時代貿易顧問的納瓦羅（Peter Navarro），被稱為「知中鷹派」經濟學家，最近又出版了《川普時代：美國瘟疫年日記》（In Trump Time: A Journal of America’s Plague Year），這本書如果對照歐逸文所寫的《喬拜登》，剛好可以理解美國抗中運動一路的脈絡。

歐逸文是《芝加哥論壇報》資深記者，他寫的《中國來信》是美國人理解中國的入門，2021年出版中文類似自傳書寫的《喬拜登》，讓讀者對拜登個人和拜登政府政策，有更清楚的描述。

歷史上，美國政治上兩黨有不同路線，但是現在被川普和拜登徹底顛覆，所以不能單純用左右立場，分析美國兩黨的走勢，尤其是反對中共，已經成為全球共識，在這樣的大環境下，兩黨都努力向美國民意靠攏，傳統上民主黨偏左的中間溫和立場，從拜登日越下降的民調顯示：美國人已經不吃中間這一套。

從兩千年，美國協助老共加入世貿組織，幫助中共發大財，美國以為從今以後，中共會拋棄獨裁向民主靠攏，沒料到事與願違，老美養虎遺患，幾任總統不好承認失敗，只能一路綏靖政策，經過二十年，後悔來不及，但是，沒有川普勇於認錯，開啟抗中政策，恐怕美國早就被老共滲透掌握，看看美國人養大的華爾街，專門對抗美國人，就知道老共學習資本主義，用來對付美國資本主義，耍起來也有模有樣。

川普作領袖，缺點不少，但是向老共發難這件事，總算作對了，台灣人對川普是遠距離的崇拜，去年大選，被視為親中的拜登上台，台灣人一度緊張，後來發現長期習慣搞模糊政策的拜登，也不得不聽從美國抗中潮流，才鬆了一口氣。

納瓦羅的新書分析川普落選兩大因素，輕忽武漢病毒，第二，太相信美國民主選舉的正當，最後卻是造假選票搞亂一池春水，民主制度缺陷曝露無遺。

形容川普抗中是西部牛仔性格，單挑習近平，拜登卻是搞圍毆政策，台海戰爭一但打響，肯定是八國圍毆老共，重演歷史上八國聯軍打中共國。

但是這一切發展怪不得別人，武漢病毒徹底毀了中共形象，也使中共軍事野心成為眾失之的。



作者指出，川普時代貿易顧問的納瓦羅（Peter Navarro），被稱為「知中鷹派」經濟學家。圖為納瓦羅Peter Navarro於2019年4月26日在哈佛大學就美國貿易政策發表演講。擷自哈佛大學網站