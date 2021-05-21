歐洲議會星期四（5月20日）高票通過了一項決議，只要中國對歐洲議會議員和學者的制裁存在，就拒絕對歐盟-中國投資協定的任何考慮。根據決議，批准該協定的議會「要求中國在議會處理《中歐全面投資協定》（CAI）之前解除制裁。

決議以599票贊成、30票反對、58票棄權獲得通過。

歐洲議會的德國議員萊茵哈德·布蒂科弗（Reinhard Butikofer）一直出於人權的原因批評該協定。他在推特上寫道，歐洲議會通過決議是「非常重要的」。他還表示：「《中歐全面投資協定》肯定被凍結了。中國算錯了，搬起石頭砸了自己的腳。」

歐洲議會在一份聲明中說：「議員們要求中國在考慮協定之前解除制裁，『不影響協定批准過程的最終結果』。」

歐洲議會議員們還提醒歐盟委員會，他們在決定是否批准該協定時，將考慮包括香港在內的中國人權狀況。

聲明還說，決議還提到與包括台灣在內的地區夥伴的其他貿易和投資協議不應因暫停批准《中歐全面投資協定》而受到影響。

《中歐全面投資協定》是中國與歐盟間的雙邊投資協定。去年12月，中國突然在多個長期無法得到解決的關鍵領域對歐盟作出了重大讓步，從而與歐盟原則上達成《中歐全面投資協定》。

路透社報導說，投資協議如果夭折，這對中國和歐盟來說都是一次挫折。雙方為了達成這個協議進行了長達7年的努力。根據協議，歐洲在中國的投資和知識產權得到更大程度的保護。中國希望藉助這項協議提高國際地位，成為一個公平和受尊重的貿易夥伴。

中國外交部發言人趙立堅一天前表示：「中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是一方給予另一方的「恩賜」，是互利互惠的。儘早批准符合中歐雙方利益，雙方均應為此作出積極努力。」

在星期四通過的決議中，歐洲議會還強烈譴責了中國當局最近對包括五名歐洲議會議員在內的歐洲個人和實體施加的「毫無根據」的製裁。議員們說，北京此舉是對基本自由的攻擊，他們敦促中國當局取消這些完全不合理的限制性措施。

今年3月，歐盟與美國、英國和加拿大聯手就新疆踐踏維吾爾少數民族的人權而對一些中國官員進行製裁。

中國當局迅速做出回應，宣布對歐洲10名個人和4個實體實行制裁，包括多名歐洲議會的議員、歐洲一些知名智庫和學者。他們都曾就中國的人權問題積極發聲。

歐洲議會議員認為，中國的制裁併不是基於國際法，而歐盟的制裁措施是針對侵犯人權的行為，人權受到聯合國公約的保護。

新疆維吾爾自治區的拘禁營中據信關押了數百萬維吾爾和其他穆斯林少數族裔。他們據稱在營中遭受了酷刑、強迫絕育、強迫墮胎、強姦和性虐待，以及政治灌輸等侵犯人權行為。中國一直否認虐待維吾爾人，也否認存在拘押營。