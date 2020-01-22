「潤寅詐貸案」黃國昌在去年國會提出質詢，黃國昌7月7日當時還曾PO文「再一次債留臺灣：嚴肅究辦潤寅詐貸」的圖說明潤寅在台詐貸80億的背後中國關係，並要求檢調必須清查此案、公股行庫必須徹底究責。(圖/立法委員黃國昌臉書)

春節年假前，政壇勁爆新聞之一是鏡週刊報導：【神鬼夫妻落網】重量級藍委喬貸款證據曝光 害慘3公股銀行】。黃國昌在臉書PO上：爛透了！當初我針對潤寅詐貸案提出質詢，依檢舉質疑有立委介入喬貸款，相關單位為何否認、遮掩？這種爛事層出不窮，一直把納稅人當凱子，到底何時才要嚴肅檢討、認真面對？

黃國昌建議新國會的財政委員會成立調閱小組，正式展開全面調查。同時將所有搞過這種「喬貸款選民服務」的立委名單，全部公布出來！

鏡週刊報導：「潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之將陸續押解回台，代理國民黨秘書長的國民黨立委曾銘宗，去年4月11日針對潤寅貸款問題邀集台企銀、一銀及華南銀3家公股銀行高層到立法院協調，要求3家銀行對潤寅即將到期的貸款展延3個月，讓潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之，得以在6月東窗事發前出境」。曾銘宗發出聲明表示，僅接受陳情、絕無施壓情事籲請各界勿刻意扭曲抹黑，如有不實報導，將依法提出告訴。

見諸該案早在去年國會，立委黃國昌就已數度提出質詢，黃國昌當時還曾PO文「再一次債留臺灣：嚴肅究辦潤寅詐貸」的圖說明潤寅在台詐貸80億的背後中國關係，並要求檢調必須清查此案、公股行庫必須徹底究責。

黃國昌在臉書PO上： 如果這樣還能拗成正常的「選民服務」，那立法院財政委員會乾脆成立一個「喬貸款服務中心」算了。至少還能讓所有人都有公平機會，而非特定權貴才有特殊管道喬貸款！

黃國昌PO文後，有網友在其臉書與相關社群轉PO留言：(喬貸款)這些立委是不是應該把銀行得認列損失的錢吐出來還呢??」，惟更多的留言則是「沒有國昌老師的立法院令人擔憂呀！以後會不會成同樂會呀！ 」、「立院少了黃委員該如何是好」、「以後的會期就少了"高品質"的質詢了？」也有網友諷「沒有人把遮羞布掀開，又可以開始喬了。國家要開始"正常"運作了 QQ。」….

※2019-11-14 財政委員會：離譜的詐貸搬錢 敗壞的金融監理

※【離譜的詐貸搬錢 敗壞的金融監理】黃國昌 2019-11-4 財政委員會

1.近年詐貸案件頻繁，潤寅集團透過紙上公司的假交易，讓銀行一再放款達80餘億，其中公股行庫的損失至少24億，與過去鼎興牙材詐貸案、慶富獵雷艦弊案等透過假交易進行詐貸的手法如出一轍。

然而，財政部對潤寅詐貸案檢討及精進改善報告，還是繼續照抄「加強查證交易真實性」，顯見檢討改進已淪為作文比賽。

2.鼎興牙材詐貸案中，第一金控轉投資的「一銀租賃公司」發生行員收受賄款情事，不僅行賄者指證歷歷、金流亦遭查獲。然而，今日無論是蘇部長、第一金控廖燦昌董事長，備詢時竟表示不知情。早在今年8月，我便曾將此收受賄賂的案件告訴第一金控，詎料到今天廖董事長仍答覆並不知情。

這麼嚴重的情事，一銀亦未向主管機關呈報，在調查報告中隻字未提。顧主委雖陳稱失職人員已有所處分，但當初行政處分，是針對內稽內控的部分。至於行員收受賄款一事，我質疑主管機關金管會根本沒有處理，面對問題，顧主委不斷閃躲。

3.此案之所以重要，是因為該員收受賄賂後，檢調單位依現行法規，卻無法將該員起訴。現行《金融控股公司法》、《銀行法》皆對負責人、行員不得收受不正利益有所限制，但唯獨漏掉金控下的租賃公司。而近年來諸多嚴重的金融弊案，都發生在金融控股公司所控制的租賃公司。

沒想到，金管會主委的回應，竟然是自己管不到租賃公司，讓人不敢置信。