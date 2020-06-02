The Open Skies Treaty（領空開放條約），可避免對方暗中備軍突襲，更是建立國家與國家之間彼此的信任感（Confidence Building），可加強彼此之間的瞭解，減少衝突的風險。圖為美國空軍所屬的OC-135B「開放天空」偵察機，專用於執行開放天空條約的非武裝飛越任務。圖／擷自維基百科，公有領域

上個禮拜，川普總統又掀起一波風起雲湧的戰爭遊戲。

簽於1992年的「領空開放條約」忽然被他拋到九霄雲外去了！這是一個對世界和平非常重要的國際公法。凡是簽署此條約的國家，都可以在臨時通知下，到其他簽署國之領空、以非武裝的飛行視察對方的軍事力量、軍事活動、更可以深入探搜對方的軍事設施，如砲火、彈藥、戰鬥機、武裝戰車等。雖然衛星可以取代飛機的這些功能，但有些簽署國沒有衞星的設備，只能用較古董的飛行完成任務。

當然此條約最重要的使命，是避免對方暗中備軍突襲，更是建立國家與國家之間彼此的信任感 （Confidence Building），可加強彼此之間的瞭解，減少衝突的風險。

此條約淵源於冷戰時期。艾森豪總統於1955年提議：美、蘇可於對方領空飛行、察視、偵查。莫斯科認為那將成為間牒的工作，不肯答應。三十多年後，布希總統在1989年再提出，由NATO（北大西洋公約）和 Warsaw Pact（華沙公約），於翌年討論、協商、終於簽訂成功。

雖然簽署國可以任選日期丶地點等，巡邏其他簽署國，但依國家大小，飛行數次有規定，而且使用的相機，儀器，偵視機均不能超過法定。

領空開放條約可減少衝突風險

原簽署國有二十七個，其中一個未認定。現在加上東歐幾個獨立國家，己有三十五國。但也有一國沒受本國立法認定。對歐美、中東地區的地緣政治，有莫大的影響，避免造成許多嚴重的誤會和爭端。

川普總統未受過正式的外交、國防、法律等訓練，也缺乏經驗，而他的部屬大部分依他的指令，否則丟掉烏沙㡌。他卻如此輕而易舉地喊：要退出領空開放條約，就退出了。正如去年（2019年）2月2日，川普忽然宣布不再履行中程飛彈限制條約（INF）的義務。同年8月2日美國正式退出．開啓了新一代的核武競賽。

豈不知這些控制核子武器或傳統武器的條約，均是經過千辛萬苦、好不簡單的演變、遊說、同意、簽署出爐的資產。況且目前美國的官員已積極在研究、試爆核武一樁大事，我們絕不能再回到七十年、八十年代的冷戰局勢。當年只有美、蘇兩國，現在又加上中國，範圍擴大、武器已進入超音速丶極音速丶太空的境界，難道我們台灣有能力、有毅力維護世界和平的一份子，要袖手旁觀，望龍虎相鬥？

美國當一個大國，且是強國，總不能以川普的作風領導世局。俄羅斯的普丁和中國的習近平均為獨裁極權的總統，也是過街人人喊打的老鼠，難得有人跟隨。看看今年年底的美國選舉，川普很可能不續任，則美國尚有機會追回過去的榮耀與地位，台灣亦可從中支持丶促成。倘若川普再任，他的決策反覆不定，前途茫茫，台灣必須要有心理準備，做另一個打算。希望人民和政府多一點瞭解與關懷國際事務。