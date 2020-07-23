別小看共產黨洗腦的威力，紅色邪說綁架14億人，所以，美國聯合西方國家，正在滅共道路上艱難前進。

很多人感到奇怪，「中共國」目前不只天災頻傳、內憂外患、經濟下滑，獨裁者躲起來，不敢面對災民，任災民自生自滅，這種政府在民主國家，早被推翻一百次，但是，受苦的中國老百姓，還是甘之如飴，願意持續當奴隸，沒有人揭竿起義，這實在令人想不通，甚至還有自由國家的台商，寧願冒著感染武漢瘟疫而死，進入險地討生活，你說，危邦不入，他說，中國好發財，洗腦可怕吧。

暴力謊言統治中國

中國追求自由民主人權的，像清大許章潤教授，活著一天就要呼喚民主一天的人，這樣的人不是沒有，只是太少，因為太少，所以很容易被抓進黑牢伺候，如果你不怕囚牢，那就給你搞失蹤，抹黑人格，七十年來，中共就是靠著這一套謊言和暴力，統治這個國家，被統治者，久而久之，就把謊言當真了，這個過程就是心理學的內化過程，每一個人心裡都住著一個監視言行的共產黨，因為住在你的心裡面，所以你看不到，簡單說，中共政權已經綁架14億人靈魂，於是，每當遭遇困境的時候，中共就把14億人推到前線說，這是人民選擇這個黨，黨是媽媽奶水，沒有共產黨，就沒有中國，如此洗腦，一洗再洗，終於洗出今天紅色中國這個模樣。

7月19日，中國駐英大使劉曉明，接受英國電視訪問，主持人在現場把衛星所拍攝，中共在新疆的暴行、，種族清洗，用火車把維吾爾族人載走，關進集中營做工畫面，全部真實揭露，主持人當場問大使，你怎麼看這件事，大使居然說，「這是假的，中共不會幹這種事，因為這種事就像納粹當年對猶太人的行徑，這是法西斯」，劉曉明說謊不打草稿，也不會臉紅，這就是今天中共高幹普遍的嘴臉，所以，一位中共紅二代撰文說，「共產黨統治中國七十年之後，中國已經突變成非人類」，意思就是思惟和正常人不大一樣了，簡單說，沒有正義、慈悲、憐憫，只有私慾、貪婪，宛若被圈養的畜牲，這樣的描述生動卻可悲。

這樣的中國，無法依靠自我救贖，只能從外面加點壓力，但是，又不能傷害中國人，這種情況就如同轟炸敵人基地，必須考慮不可炸到人民，因此，美國的「滅共計畫」，把中共和中國做出區分，所以，才有拒絕中共黨員入境美國的戰略，但是，這個戰略仍有漏洞，因為很多表面上非黨員，其實是地下黨員，這種人恐怕已經潛伏在很多西方國家，包括台灣，暗地裡發揮影響力。

製造統一神話

最近，習近平加緊對中國人洗腦腳步，並且深耕到小學教育，杜撰了一個有關中國必須統一台灣的神話，這個神話說：很久以前，有一對母女，居住在福建武夷山上，過著幸福生活，女孩的名字叫金姍，已經19歲。有一天，武夷山上傳出有怪物在山上做亂，迫害老百姓，於是，金姍決定修練武功上山除妖，金姍苦練武功81天之後，就上山除妖。經過一番惡鬥，妖怪被金姍剷除，但是，因為打鬥激烈，武夷山卻裂成兩半，一邊在福建武夷山，另一邊隔著海峽叫著阿里山。金姍卻在阿里山，每天和武夷山上的母親隔海相望，金姍因為思念母親，流下的眼淚變成日月潭，阿里山的檜木就叫做「思母樹」。

看到這種神話，你會說腦殘了，但是，小學生無法區分真或假，從小洗腦教育之下，這些小粉紅長大，就是今天的大粉紅，甚至就是要解放台灣的解放軍，你對他說，請你講講道理，台灣不屬於中國的領土，台灣早已經獨立七十年了，只是被一個舊時代的南京政府管理，沒有合法登記國家，這些話說了也是白說，因為經過洗腦的小粉紅，根本不在乎獨立不獨立，只在乎從小被灌輸的——台灣是中國的。

「港版國安法」實施之後，香港的知識份子面臨兩難，留在香港，隨時會遭遇牢獄之災，離開香港，可以呼吸自由空氣，但是前途更加不可測，尤其要面對，留在香港，短期有工作，長期卻未必，不只是黑牢等候而已，肯定會遭遇集中營再洗腦，你決定忍耐苟活的下場，就是被洗腦之後，也成為腦殘奴隸，這樣子活在香港，比死亡還可悲。