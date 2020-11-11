政治觀察人士稱，拜登很可能會延續對華強硬立場，但或會更重視與美國盟友一起向中國施壓。圖／擷自PBS News hour

在美中關係降至幾十年來最低點之際，如果前副總統拜登順利入主白宮，中國問題被認為是他所面臨的最緊迫的外交挑戰之一。政治觀察人士稱，拜登很可能會延續對華強硬立場，但或會更重視與美國盟友一起向中國施壓。

美中兩國關係近年來嚴重惡化，美國除在科技和貿易等領域接連推出一些嚴厲的制裁措施外，在南中國海爭端和台灣問題上針對中國所採取的一系列反制措施更令兩國關係處於近乎劍拔弩張的嚴重對峙狀態。

拜登從政長達40多年之久，是美國最資深的政壇人士之一。他今年初在競選期間的一場民主黨辯論會上說，他與習近平相處的時間比當時任何世界領導人都多。競選期間，拜登和川普在許多政策議題上嚴重分歧，但在中國問題上兩人的觀點相對一致。拜登曾在新疆和香港問題上嚴厲抨擊中國，稱中國領導人習近平是一個惡棍。

在具體將如何處理中國問題方面， 拜登到目前為止尚未詳細透露將採取哪些措施。他在勝選演講中幾乎沒提外交政策。其政府過渡網站所列出的目前要面對的首要議題有新冠病毒、經濟復甦、種族平等和氣候變化，對外政策或中國問題尚未列在其中。

但在另一方面，拜登團隊在其競選官網的一篇有關美國全球領導力的文章中說，拜登上任後的第一年內將召集一次全球民主國家領導人峰會，擬定一項共同的議程來應對民主價值觀所面臨的挑戰。文章幾次提到中國，呼籲說美國必須「團結世界各地民主國家的經濟實力反擊卑鄙的經濟行為」。

拜登還曾在去年7月就其外交政策做過一次全面闡述，呼籲對多邊外交作出新的承諾，他說：「迎接挑戰的最有效的方式就是建立一個由朋友和夥伴組成的統一戰線來對抗中國的惡行。」

總部設在華盛頓的非黨派智庫《保衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)》軍事和政治中心主任布拉德·鮑曼說，根據他對拜登理念的了解，他預估拜登會繼續加強美國在印太地區的軍力，抵禦中國在該地區的擴張，但同時會更加重視加強與美國盟友的關係。

他說：「在總統這一層面將會更加珍視盟國可以作出的貢獻。」 鮑曼曾經在美國國防部任職、並曾擔任參議院外交委員會顧問。他說，大部分亞太國家都對美國在該地區所發揮的領導作用表示歡迎，因為他們都不願意屈服於北京的霸道，如果美國是和盟國一起就中國在南中國海、中印邊界、香港或台灣問題上的所作所為表達不滿就會有效得多。

上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立說，預計由拜登主導的白宮未來在中國新疆、香港以及台灣問題上將對中方施加更多壓力。他對美國之音說，拜登在利用多邊規則方面可能會給兩國關係帶來更多矛盾。他說：「可能會回到歐巴馬時代，就是使用多邊規則讓中國遵守國際法。那麼顯然中美之間在這個問題上沖突會增加，因為中國肯定不願意遵守你講的這個規則。"

沈丁立在最近發表的一篇文章中說，在亞太地區安全議題方面，川普政府的一些戰略遺產已不可能推倒再來，「恐怕拜登政府只能奉行一項沒有川普的'川普戰略」。

儘管中國官方媒體聲稱不對拜登抱幻想，但同時也透露出仍謹慎地抱有一些希望。英文《中國日報》在一篇題為兩國關係可以重新啟動的社論中說，隨著美國大選塵埃落定，一個顯而易見的問題是雙方如何修補嚴重受損的兩國關係。另一家官媒《環球時報》在一篇報導中稱拜登是中國人的「老朋友」。此外，官方嚴密控制之下的社交媒體上最近還流傳有一段2011年拜登作為副總統訪問北京，在鼓樓附近的炒肝店吃飯的影片。

美國大選的結果尚未正式出爐，北京的正式反應自拜登上星期宣布勝選以來一直相對低調。習近平也沒有像很多其他國家領導人那樣向拜登公開表示祝賀。觀察人士認為，北京的結論似乎是，無論誰贏，中美關係恐難有根本性改善。

中國問題觀察人士指出，近年來中國在一系列領域咄咄逼人的所作所為令美國各界在對華政策問題上形成了高度共識，這一趨勢不會因拜登上任就發生很大變化。美國喬治梅森大學教授、安全政策研究中心副主任亨澤克（Michael Hunzeker）說，無論誰當選，對華政策都是一個在美國有廣泛共識的議題。

他說：「我認為在這個問題上美國有相當明確的共識，在兩黨的外交政策圈內都是如此，這是由與中國挑戰的性質所決定的。」