新冠病毒疫情日趨嚴重，已蔓延到中國各省市，根據中國網站對確診病例的最新即時統計，中國（不含香港、澳門）已達64658例確診，死亡1484例，總計全球共65244例確診、1487例死亡。但白宮首席經濟顧問2月13日表示，在新型冠狀病毒疫情的問題上，中國遲遲不同意美國專家訪問，而且信息缺乏透明度，對此美國感到失望。

川普總統的國家經濟委員會主任拉里·庫德洛在白宮對記者們說：「我們對此刻中國還沒有接受派我們的CDC專家與世衛組織人員一道去的請求感到非常失望。我猜想，兩個星期前，我在這間屋子裡宣布，我們派我們最聰明的人過去，因為這是衛生部長阿扎爾和總統在橢圓形辦公室開會的結果，等等。結果呢，他們從來沒有批准。我們仍然去不了。我認為，我們公共衛生團隊的一些專家相當失望。」

庫德洛還對從中國傳出的疫情信息缺乏透明度表示了「有點失望」。他說：「我們真的是對沒有受邀去那裡感到失望，我們對來自中國的透明度缺乏感到有點失望。"

川普總統上星期曾讚揚中國國家習近平大力抗擊疫情並誇獎了中國的透明度。但是庫德洛說，未解問題越來越多，而且看不到中國已經答應的合作的跡象。

他說：「習主席曾向川普總統保證中國正在解決，而且會有公開性，他們會接受我們的幫助。」「我們非常願意與聯合國和世衛組織就此合作，而他們不讓我們。我不知道他們的動機是什麼。我確實知道的是，顯然那裡有越來越多的人在蒙受痛苦。 」

CNBC援引美國行政當局的一名高級官員的話說，美國「對來自中國的(疫情)信息沒有高度信心」。這位官員還提到，中國繼續拒絕美國提出的援助要求。美國疾病控制與預防中心(CDC)仍未從中國方面接到派遣專家協助調查中國冠狀病毒疫情的邀請。