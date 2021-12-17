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每日國際焦點

澳洲與英國簽署雙邊貿易協定預期可增加雙邊貿易超過100億英鎊

海地幫派釋放所綁架的美國與加拿大傳教士

以色列環保部否決油輪停靠伊拉特，將危及阿聯經以色列歐亞輸油管線出口歐洲的計畫

土耳其央行又降息後，里拉再崩跌5.6%至新低，總統艾爾段稱將提高最低工資50%因應貨幣貶值與通膨

日本

核准莫德納疫苗為追加第三劑

日產汽車計畫2025財年底在美國與歐洲興建新電池回收廠，以降低稀有金屬原料費用

南韓

烏茲別克總統Shavkat Mirziyoyev訪韓，文在寅與Shavkat Mirziyoyev舉行總統峰會討論供應鏈到醫療領域合作

北韓

南韓統一部表示，北韓民間市場已經超越國營機構成為最大經濟區塊

中國

美國制裁無人機廠大疆及其他7家支持監控維吾爾人的企業

印度

古吉拉特氟化工廠起火3死10傷

叫車平台Ola取得國際融資5億美元

ShareChat募資2.66億美元，估值達37億美元

澳洲

與英國簽署雙邊貿易協定預期可增加雙邊貿易超過100億英鎊

強風將兒童跳跳屋吹上天導致4死4重傷

紐西蘭

數千人上街抗爭防疫措施

印尼

獨立研究顯示2019年印尼森林燒毀311萬公頃，遠超過官方數字164萬公頃

菲律賓

颱風雷伊增強為強烈颱風侵襲菲律賓，10萬人撤離

馬來西亞

前總理馬哈迪住院檢查身體

英特爾將投資70億元興建新封裝測試廠，創造9000工作

越南

印度巴拉特生計捐贈20萬劑Covaxin疫苗

巴基斯坦

塔利班表示，無人機攻擊塔利班領袖Maulvi Faqir Mohammad但飛彈未爆炸

寮國

3日啟用的中寮鐵路已有30萬人次使用，中國預期農曆新年將有百萬人次

歐盟

歐洲銀行業管理局宣布2年研究結論顯示整合資瞭回報系統可讓銀行能一次會報資料並改善銀管局分析資料的能力，因此推出多年計畫簡化回報系統

英國

公平會調查認定長江和記實業出售資產予西班牙Cellnex案有妨礙公平競爭疑慮

阿斯特捷利康表示其抗疫藥物Evusheld對Omicron有效

法國

內政部表示有11萬張假疫苗護照流通

國家資安局命令收集100億張照片的美國人工智慧公司Clearview AI停止使用法國人資料

德國

YouTube再度封鎖今日俄羅斯德語頻道

俄羅斯

以不配合刪除內容罰款Twitter、Facebook、抖音

義大利

美國歸還200件遭偷竊走私到美國的古文物

西班牙

未來2年內投資69億歐元於可再生能源、綠氫、能源儲存

房地產上漲使11月物價上漲5.5%

丹麥

核准美國默克藥廠抗疫藥物molnupiravir 使用於重病風險病人

美國

疾管局顧問委員會，以嬌生的血栓問題為由，建議使用莫德納、輝瑞BNT疫苗

Facebook報告顯示間諜軟體在Facebook上監控5萬人

16日一日發生61個風速時速121公里以上龍捲風

加拿大

新蘇格蘭省人口超過百萬。加拿大放寬移民管制後2021年人口成長暴增

墨西哥

經濟部長表示美國電動車減稅可能導致偷渡客大增

巴西

2020年發生2.2萬起野火估計燒死1700萬動物

阿根廷

第三季經濟復甦年成長11.9%

智利

前獨裁者皮諾契特遺孀Lucia Hiriart過世年99

海地

幫派釋放所綁架的美國與加拿大傳教士

以色列

環保部否決油輪停靠伊拉特，將危及阿聯經以色列歐亞輸油管線出口歐洲的計畫

沙烏地阿拉伯

10月石油出口增加至每日826萬桶，2020年4月以來最高

阿拉伯聯合大公國

宣布火星計畫之後將探測小行星帶

卡達

央行開始逐步結束疫情紓困措施

土耳其

央行又降息後，里拉再崩跌5.6%至新低

總統艾爾段稱將提高最低工資50%因應貨幣貶值與通膨

埃及

反對人士Ayman Nour電話遭駭

黎巴嫩

央行表示將賣出美元給商業銀行

敘利亞

英國戰機擊落美軍據點附近的無人機

衣索比亞

提格雷戰爭使經濟成長從連年10%降至2%

南非

小規模研究顯示施打三劑疫苗仍遭Omicron突破感染

利比亞

原定24日舉行大選但一切不明

民主剛果

宣布伊波拉疫情結束，總計11感染6死

烏干達

測試無人機送達愛滋病藥物

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