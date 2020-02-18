中央流行疫情指揮中心今 （18）日宣布，「鑽石公主號」即日起列為武漢肺炎感染區，台籍旅客如欲返國，必須搭乘包機回台，並進行隔離檢疫。圖／擷自疾管署YouTube

「鑽石公主號」爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）群聚感染，確診數一再攀升，今（18）日再增88人確診，據外電報導，已累計542人確診，台灣也有4名旅客確診，中央流行疫情指揮中心今天宣布，「鑽石公主號」即日起列為武漢肺炎感染區，船上乘客如欲返國，必須依指揮中心安排，統一搭乘包機回台，並進行隔離檢疫。

指揮中心指出，目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，截至目前，日方已採檢1,723件檢體，共445人確診感染武漢肺炎，其中192人採檢時無症狀。

指揮中心強調，依據「傳染病防治法」第58條規定，主管機關對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依傳染病防治法第69條第1項，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

此外，指揮中心公布，截至下午4點，國內新增28例通報個案，目前累計通報1,897名個案，含22名確診、1,795名排除，餘隔離檢驗中（44名初驗陰性、其餘待檢驗）。22名確診個案中，1名死亡，2名出院，其餘19名個案病況穩定，持續住院隔離。除中部家庭群聚個案接觸者持續追蹤外，其餘個案接觸者尚有87人持續居家隔離，其中7人有症狀已通報（4人二採陰性、3人檢驗中）。

另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人已在今天上午7點全數解除隔離。

指揮中心指出，針對中部家庭群聚事件，截至目前，共掌握4名個案的接觸者共235人，並已完成採檢200人、32人有適當防護無需採檢，其中3人確診（已分別於2月16日及17日公布），175人陰性，22人檢驗中；將持續監測這些接觸者健康情形。

據中國疾控中心通報，截至今天下午3點半，中國31省市區（不含港澳）累計確診7萬2,438例，其中1,868例死亡。

指揮中心指出，國際間累計854例確診病例，分布在27個國家/地區；鑽石公主號445例（含本國籍4例）、新加坡77例、香港60例、日本54例、泰國35例；病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例。全球已逾72國實施中國旅遊限制措施。