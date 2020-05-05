美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）在中國「五四」運動101週年說，武漢新冠疫情的「吹哨人」之一李文亮醫生以及其他具有公民意識的中國人，才是真正繼承了「五四」精神。他告誡中國政府，壓制自由會導致民意反撲。

美國之音報導，博明星期一參加了維吉尼亞大學米勒中心有關美中關係的在線研討會。博明的演講以「五四」精神為主題展開，從「五四運動」的起源談到現代中國人的公民意識。

他說：「如今，中國『五四』精神在哪裡？在我看來，現在『五四』的繼承人，就是有公民意識的中國公民。其表現在於他們做出的大大小小的勇敢行為。李文亮醫生就是這樣的人。李醫生並不是尋求拯救中國的公共知識分子，他是個眼科醫生，年輕的父親。他先是做出了小小的勇敢行動，然後才是更大的英勇舉措。」

武漢的李文亮醫生因提醒人們警惕新冠病毒而遭到警方「訓誡」、後因感染新冠病毒過世。他的死亡引發了中國民眾在社交媒體上呼籲中國政府放開言論管制，保護公民的「言論自由」。

博明告誡中國政府，壓制自由會導致民意的反撲。他說：「當政府壓制有點勇氣的普通行為時，往往招致更大膽的英勇行為。」

博明在2003年「SARS」疫情在中國爆發時擔任過駐華記者，並遭到中國官員的粗暴對待。據報導，他也是目前白宮對華強硬政策的推動者。在中國政府官員指責可能是美國軍方將病毒帶到武漢後，博明敦促川普總統和其他高級官員用「武漢病毒」和「中國病毒」來指稱新冠病毒。

博明在演講中再次提到了李文亮的話：「健康的社會，應該有多個聲音，我不贊成公權力的過度干預。」