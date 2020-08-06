美國對伊朗的核武發展相當關切，因為周邊國家沙烏地阿拉伯以及以色列，對伊朗核武勢不兩立，因為伊朗一旦擁核成功，區域平衡立即亂掉，可見伊朗核武是大國禁忌，中共卻故意踩紅線。圖為中國國家主席習近平和伊朗總統魯哈尼。圖／擷自BBC中文網站，資料照

一位北京朋友來電說，「最近北京天氣很怪異，而地面上氣氛也相當詭異，人人臉上收起笑臉，充滿沉重感，好像有大事要發生」。

美國大使館拍賣家當

8月3日，美國駐北京大使館，開始整理家當，並且擺到街頭當作二手貨物出售，引來很多群眾圍觀，於是，美中斷交的傳聞，開始聲囂塵上，是真是假，大使館沒有說明，但是，武漢領事館因為瘟疫停止作業，成都領事館人員又被驅逐，五個領事館只剩下三個，加上，中共已經開始緊縮黨軍公教私人旅行護照，進行管制查封，甚至銷毀，據說是為了斷絕知道武漢瘟疫內幕的人員叛逃，因此，中國人想要自由走出國門，已經越來越艱難，換句話說，「鐵幕形同拉下」。

夾在兩國翻臉前夕的中國在美加留學生，處境最為艱難，加拿大飛往北京的班機，一周一次，票價喊到7000加幣，美國情況更糟糕，中共病毒確診攀上新高峰，全球眼看就要突破2000萬人，中國在美國留學生36萬人，現在更是豬八戒照鏡子，裡外不是人，美國因為武漢瘟疫肆虐，死亡激增，把怒氣怪到中共頭上，也加速擴大社會非理性反中情緒，讓留學生想回中國避難，問題是，中國為了防堵境外移入確診病例，國門檢查嚴格，班機座位有限，登機前檢查規定更是嚴格，很多留學生想回家，拿不到健康證明，也回不去，留在美國，等於坐困愁城，出門又被排擠，可以說是內外難做人，很多留學生抱怨美國FBI抓共諜，株連太多無辜的留學生，因為多數留學生不具共產黨身分，問題是，美國政府面對一堆黃皮膚，實在無法一一清理，只好一竿子打翻整條船，留學生也知道留下來的話，若美中真的打起來，未來日子會更艱難。

金融脫鉤將要上檯

美國對中共極限施壓，似乎已經出現效果，最近中南海傳出消息，反習的紅二代，已經派出密使，偷偷到美國接洽華府高官，拉下習近平行動正在進行。上個月，曾慶紅曾經發動政變，企圖以中南海警衛隊挾持習近平，可惜風聲事前走漏，沒有成功，習近平立即報復曾慶紅，把曾慶紅的香港金庫沒收了，這些金庫本來是肖建華所掌控的明日係集團，所有16家子公司，可以調動資金，超過1.4兆人民幣，肖建華的背後就是曾慶紅，長期擔任拿錢洗錢以及海外藏錢白手套，據傳，肖建華已經在北京的監獄中身亡，習近平才動手沒收金庫，網路又盛傳，習近平正準備對馬雲和馬化藤抄家，兩位馬先生趕緊賣股票，把資金移到新加坡，很多事情可以證明，中共金庫真的已經沒錢，股市韭菜割玩了，開始動到紅色大戶頭上，為了挽救失業，上周，人行水庫又放水3.8兆人民幣，可惜，效果不大，市場依然蕭條。

但是，美國更大的施壓動作會在最近出爐，根據來自華府的機密文件顯示，美中的金融脫鉤政策，會在8月中推出，而且連結了對伊朗的制裁。

很明顯，7月初傳出伊朗和中共簽訂4000億美金交換原油25年，這項密約中，中國對伊朗的多項公共工程，必須提供建設資金和人力，密約一曝光，隨即被美國抓到小辮子，中國違背自己在2015年所簽的伊朗核武協議，又稱「聯合行動計畫」，這項計畫中六個簽約國，同意對伊朗實施禁運，直到伊朗拆除一萬九千台遠距離心機三分之數量，以及廢除98%的高等濃縮鈾材料，並且終止核武研究所。

但是，從2015年到目前，伊朗並未達成協議規定工作，依法，這幾個簽約國不應該片面對伊朗經濟制裁，解除禁令，中共和伊朗的密約曝光，等於自己解除禁令，提供美國對中國制裁的法理依據。

針對中國違法的制裁，美國國務院已經著手研擬，月中就可以出檯，這裡面最嚴重的制裁就是停止美金結算，不准中共使用SWIFT系統。

根據了解，中共和伊朗的18頁密約中，中方必須投入數十億美金到伊朗的公共建設，而負責移動資金的銀行，就是設址在新疆的中國崑崙銀行，這家銀行的掌控者是伊朗伊斯蘭衛隊的蘇萊曼尼，蘇萊曼尼因為涉嫌攻擊美國大使館，已經被川普用無人機死神號狙殺。

美國對伊朗的核武發展相當關切，因為周邊國家沙烏地阿拉伯以及以色列，對伊朗核武勢不兩立，因為伊朗一旦擁核成功，區域平衡立即亂掉，可見伊朗核武是大國禁忌，中共卻故意踩紅線，突破多國默契下的制裁，如今被美國施以制裁，是早晚要發生的事。

北京當下，大雨欲來風滿樓，習近平和李克強內鬥趨向白熱化，李克強在經濟政策上和習近平反道而行，中國老百姓看在眼裡。

但是，極權國家獨裁者就是如此，崩潰之前，總是把權力抓更緊，對人民控制也更冷酷，所以，任志強、許章潤，這些敢於說良心話的人，下場肯定不妙。