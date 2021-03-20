我過去專欄中樂觀認為，國際局勢會推動台灣變成一個正常國家，這句話並不否認台派的長期努力，所謂國際，所指就是西方的強權，美台建交將是第一步，接下來才是人民制憲大會登場，至於中共方面，習近平將被中國人推翻，中共重回多頭領導，宣布放棄共產主義，開啟蘇聯崩解後的專政改良版。

台灣勢必成為正常國家

台灣變成正常國家，進入國際社會，這是遲來的正義，有助世界和平以及印太地區穩定，也符合國際利益，這個共識在「武漢瘟疫」之後，國際社會認知日漸強烈，所以，四方會談，美日印澳四國向中共公開畫出紅線，未來，台灣終將從圍堵中共的隱形盟友，走到檯面上，另外，中共氣急敗壞阻擋法國議會來訪，緬甸反中示威越演越烈，中共踢到另一個香港大鐵板，可以看出中共大外宣崩盤，習近平內外交迫，正在失去主導國際問題的地位，所以國際社會也在防範中共在壓力下，是否鋌而走險。

中國企圖併吞台灣，是中共對中國人洗腦，包裝成民族主義的結果，依照歷史軌跡，中國經過西方國家的入侵，半壁江山被殖民，最終透過二戰脫離被殖民命運，中國曾經被壓迫的命運和台灣相同，照理應該理解台灣人脫離殖民，獨立建國的希望，這也是中共扶持台共建立組織，追求弱小民族獨立的目標，居於被壓迫者的命運共同體驗，如今中共放棄理想，反過來恃強欺弱，逼迫台灣要接受併吞，等於要求自由台灣變成奴隸，二度被殖民，中共這種妄想太可笑，而且愚蠢，遭到台灣人抵抗，也是必然，這種抵抗是具有歷史因素的，而且可長可久。

看看今天韓國對日本的仇恨，中國對日本的仇恨，再看看愛爾蘭對英國的仇恨，就可以理解了，只要是壓迫者走過的道路，就會留下仇恨的痕跡，中國和台灣都曾經扮演被壓迫者，只要思考一下，就知道台灣為何須要獨立，而中國為何不應該阻擋，應該扮演協助者才對，中共野心妄想，中台兩國領土合併，只是為了爭霸，反而顯出中共政權的不正當，即便台灣早已放棄和中共爭取政權，中共卻持續宣稱內戰沒有結束。

我以為中台統一與否，應該是中國民主化以後的事情了，而且要看，中國人民主努力有多大，合併的時間就有多快，我也不相信百年前，中國人追求民主，反抗清國帝制，百年後卻可以接受習近平的獨夫統治，還要擴大增加奴隸人口，這不是大倒退嗎？這樣的政治經濟大倒退，卻要台灣人跟隨，有道理嗎？

強迫併吞台灣留下仇恨

仇恨是連續劇，尤其是族群仇恨，對愛爾蘭來說，一提到英國，愛爾蘭人就火大，到現在，愛爾蘭仍然不願意和英國合併，因為被殖民的歷史太痛苦。

都柏林通往港口的入口，站立著題名「飢荒」的雕塑品，雕塑家是格里斯佩，飢荒主題就是穿著破爛衣服，外型如若枯骨的男女，拖著艱困腳步，走向港口，準備搭船離開家鄉，前往美國，這是歷史上有名的愛爾蘭大移民，又稱「馬鈴薯大饑荒」，始作俑者就是英國。

愛爾蘭地理上很像台灣，夾在蘇格蘭和英格蘭兩個強國之間，飽受欺凌。1801年，愛爾蘭被英格蘭正式併吞，開啟被殖民日子，壓迫和重稅纏身，愛爾蘭人苦不堪言，英格蘭把愛爾蘭的小麥全部帶走，只留下從南美帶來的馬鈴薯，英國人認為馬鈴薯在地下生長，屬於惡魔的植物，基督徒不吃，只有底層階級窮人，罪犯才會吃的食物，逼迫愛爾蘭只能靠著馬鈴薯生活。1845年到1852年，馬鈴薯罹患枯萎症，愛爾蘭失去唯一依靠，大饑荒餓死百萬人，逼迫百萬人搭船移民到新大陸，當時，維多利亞女王可以施予援手，卻反過來禁止食物出口到愛爾蘭，飢荒延續七年，一直到現在，被殖民的苦痛深深烙印在愛爾蘭人心裡。

韓國痛恨日本，也和馬鈴薯有關，1840年，馬鈴薯從貿易船帶到韓國，成為飢荒的食品，1910年，韓國被日本併吞，開始了被殖民苦日子，日本人把韓國的採收稻米全部運到東京，為了逃避日本的苛徵，農民跑到「間島」種植馬鈴薯維生，1921年，「青山里」爆發抗日戰爭，日軍被韓國游擊隊打敗，日本為了報復這場失敗，開始進行屠殺，最後躲在「間島」種植馬鈴薯的農民也不放過，一夕間屠殺10000人，韓國歷史上稱為間島大屠殺，韓國人對日本仇恨到了今天，還是未消除。

台灣被清國殖民200年，緊接被日本殖民50年，國民政府到台灣，仍然延續殖民政策，台灣人比較三個政府，發現清國腐敗，無心治理台灣，國民政府鴨霸，日本政府凶狠，雖然，日本人會吃，但是日本人至少會看家，所以是「狗」，國民政府會吃，卻連家也不顧，所以是一條「豬」。

當你理解被殖民的苦難，就可以知道，為甚麼每逢選舉時，喊喊「台灣人當家作主」就有票，為甚麼台灣人必須獨立建國了，有國家的中國人理解嗎？

老天用大海把台灣和中國分離，歷史上，台灣一直扮演躲避中國災難的庇護地，我相信，只有台灣成為獨立正常國家，才是中國14億人解除奴隸枷鎖希望所繫。



都柏林愛爾蘭大饑荒紀念雕像表達出被殖民的苦痛深深烙印在愛爾蘭人心裡。圖／擷自維基百科，公有領域