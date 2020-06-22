拉達克高原上，中印兩國的邊防軍隊為了領土，用棍棒徒手群毆，目前已經造成兩國軍人數十人死傷，這是1975年以來最嚴重衝突。圖／擷自BBC網路影片

盛夏時節，世界宛若火宅，人心更如火宅。

「武漢瘟疫」並沒有因為夏天來到，開始減緩或消失，證明專家之言無法盡信。6月4日，歷經兩周零確診之後，北京突然爆發疫情，人心惶惶，擔心第二個武漢瘟疫，再度出現北京，離開北京前往洛杉磯機票，每張索價一萬美金，中國航空公司正用報復性漲價，把虧損補回來，倒楣的還是急於逃離中國的冤大頭，沒有核酸檢測證明書，那裏也去不得，目前北京已經陷入半封城狀態，中共更急於把二次爆發原因甩鍋給歐洲，看起來沒人想背負罵名。

中共政權內外交迫

前些日子，為了地攤經濟問題，中南海兩派人馬，鬧騰到不可開交，各省政府發公文大打對臺，各地城管一鬆一緊，處理兩難，被折騰到精神分裂，民間更不知道到底是哪位當家說了算？而南方24省飽受水災之患，三峽大壩崩潰之日，近在眼前，這才是幾億人口的大災難，目前夏日水患，已經造成千萬戶流離失所，財產損失無法估算。可是，當下中共最忙的是拯救自己，而不是拯救人民，人民水深火熱，中共視若無睹，黨媒央視對水災更是冷處理，當作沒有這一回事，中共國內憂外患情況，可以持續多久，就要看人民可以忍受這種政權多久？

但是，紅色政權最怕的還是貪污腐化被掀開來，這些醜聞才是引爆人民革命的核心，試問：當幾億人沒飯吃的時候，紅色黨官居然把貪污索取的金錢藏起來，而且還是藏在敵人美國的銀行，這一點更令人難以忍受，美國政府估計——即將被制裁黨官黑錢超過5000億美金，有人認為，若加上沒有進榜名單，紅色黨官貪污所得至少有幾個兆美金，這些錢若用在人民身上，中國早就達到小康社會願景。

川普對中國25名政治局委員已經開始動手，凍結海外資產，拒絕給予簽證，目前已經榜上有名的韓正，藏金31億美金；汪洋藏金80億美金；陳全國、趙克志、林鄭月娥，一干紅色黨官都屬於第一波制裁的對象，也都屬於億元俱樂部會員，川普故意不把習近平列進名單，這下子習近平更急了，老習打貪成名，當然知道；只有貪汙這件事，人民最痛恨，而中共發言人趙立堅更不敢說：「請美國不要干預中國內政」。

印度故意趁亂來攪局

中國面對美國步步進逼，應付起來已經很吃力，現在又加上印度。更顯得手忙腳亂，這兩大人口最多國家都被「武漢瘟疫」搞到腦殘，都需要用外部事件，轉移內部人民反彈聲浪。

印度高溫來到攝氏45度，確診也隨溫度攀高，但是，零下10度的拉達克高原上，中印兩國的邊防軍隊為了領土，用棍棒徒手群毆，手段更加狠毒，目前已經造成兩國軍人數十人死傷，這是1975年以來最嚴重衝突。現在，印度的民間反中怒火燃燒，中國更擔心印度真想要求戰，這場龍象大戰，恐怕會使中國人民不滿聲浪升高，直接引發內部動盪，而另一方面，美中貿易戰爭擴展到瘟疫戰爭，川普逐漸察覺中共想利用武漢瘟疫擴散，消滅美國的陰謀，美中脫鉤無法避免，美國對中共的懲罰，已經提升目標到消滅中共。

為了緩解美中惡化的外交關係，6月18日，雙方進行高層接觸，希望替中美戰火降溫，中共派出前駐美大使楊潔篪抵達夏威夷，和美國國務卿龐培歐，展該一場閉門會議，這場會議被定位「降溫大會」，會後並沒有任何協議，美國福斯電視的新聞評論說：這是各說各話的會議，內容莫測高深。

佛經說：「人心不安，宛若火宅」，這句話剛好形容已經進入盛夏的世界，全世界的火氣幾乎被瘟疫燃燒起來了。

美國因為黑人暴動示威，聚集群眾下場，使瘟疫傳播加快速度，巴西更離譜，確診人數一股腦向前衝，總統宣布蓋牌，人民想罷免總統聲浪攀高，俄羅斯也不惶多讓，疫情無法剎車，當下全球確診飆破800萬，死亡更創下新高，看來，一千萬名確診指日可待，本來已經可以在6月底解除封鎖台灣，只好再把旅行禁令延遲一個月，台灣處在中國風暴身邊，還真的無法掉以輕心。

中共對外宣布確診一百多例，但是，這一次連世衛組織也表示懷疑，中共又說；「可防可控」，把病毒來源遙指北歐的鮭魚，結果很多批發市場一片「殺魚之聲」，魚雖不叫，只是掙扎，聞者也不忍，很多賣假鮭魚的販子跳出來承認他們賣的是淡水虹鱒，偽裝鮭魚，因為價格好，這下子很多吃假鮭魚饕客開始發火，在中國這種國家，光怪陸離故事，總是說不盡。

中共帝國天子之都，二度爆出瘟疫，讓人更加相信瘟疫病毒真的長眼睛。最近，中共下令所有黨媒，對北旱南澇全部閉嘴，以為閉嘴就可以免於天災人禍的處罰，但是，黨媒卻天天報導美國的黑人暴動，批判美國社會種族歧視，看起來，中共似乎更關心黑人的人權和福祉，卻忘了自己後院還關押百萬新疆維吾爾族人，到底是誰在搞種族歧視和宗教歧視？公道自在人心，總之，夏日炎炎，除了小心中暑，還要小心武漢瘟疫，尤其是親共人士，因為病毒真的有眼睛。