美日軍演，日本海上自衛隊護衛艦「稻妻號」正準備參加美國3艘核航母即將開始在西太平洋的軍演。圖／擷自日本海上自衛隊，資料照

隨著中國軍方增加對台灣的軍事壓力，美國和日本近來為應對中國有可能發起武力奪取台灣的行動而秘密舉行軍事演習和聯合軍事訓練。

英國金融時報（Financial Times）引述6位匿名消息人士的話報導說，美日軍方是在川普（Donald Trump）總統最後一年的任期內開始為台海可能發生的衝突做認真計畫的。雙方進行了最高機密的沙盤推演以及在南中國海和東中國海舉行的聯合軍事演習。

前日本首相安倍晉三為應對台灣和東中國海中尖閣諸島遭受的威脅，於2019年決定大幅擴大日美軍事計畫。金融時報引述三位知情人士的話報導說，美日軍方的這項合作計畫在拜登入主白宮以及安倍的繼任者菅義偉主政後持續向前推進。

自從台灣的蔡英文總統2016年當選以來，兩岸關係急轉直下，北京不僅切斷與台北的所有官方聯繫，而且還持續增大對台灣的軍事壓力。解放軍戰鬥機和轟炸機等軍機闖入台灣的防空識別區，在6月15日達到創紀錄的28架次，讓美日雙雙感到震驚。中國海軍、空軍和海警也在尖閣諸島海域越來越活躍。尖閣諸島目前由日本管理，但是北京與台北都聲稱對其擁有主權。

中國一再強調台灣必須要與大陸完成統一，北京即使使用武力也必須完成這一目標。中共中央總書記習近平星期四（7月1日）在紀念中共建黨百年大會上再次強調，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的曆史任務，是全體中華兒女的共同願望」。習近平聲稱，要「堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來」。他更宣稱，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

在2019年年底前擔任主管印太安全事務的美國助理國防部長薛瑞福（Randy Schriver）在接受金融時報採訪時表示，「從許多方面看，人民解放軍把美國與日本逼到了一起，引發他們在台灣問題上的新思維」。薛瑞福說，「同時在尖閣諸島和台灣附近展現強勢自然讓人們意識到這兩個問題的相關性」。

金融時報的報導指出，美國很久以來一直希望與之簽有安保協定的日本與美國多做一些聯合軍事計畫，但是日本受制於戰後和平憲法的限制。安倍政府在2015年啟動對憲法的重新解釋，部分化解但並未完全消除這一障礙。根據對憲法的重新解釋，日本可以對遭受攻擊的盟軍提供防衛。

金融時報透露，在美日兩國開始擴大雙邊聯合軍事計畫的時候，日本要求美方提供並分享其有關台灣的作戰計畫。但是五角大廈的回應卻並不甘脆，因為美方希望分階段擴充與日本的軍事協調。

一位前政府官員告訴金融時報，最終的目標其實是讓美日這兩國軍事同盟共同制定一份針對台海衝突的聯合作戰計畫。兩位消息人士向金融時報透露，美國軍方和日本自衛隊曾經以救災訓練為名在南中國海舉行聯合軍事演習；雙方也曾在尖閣諸島附近舉行更多的軍演，而且這直接可以有助於為應對中國攻取台灣而做的戰備，畢竟尖閣諸島向西350公里就是台灣。

前美國助理國防部長薛瑞福表示，「我們所進行的一些訓練活動是可以高度互換的」。例如在「救災的情勢下」進行兩棲登陸可以「直接運用於」尖閣諸島或台海周邊的任何衝突。

曾經擔任過喬治∙華盛頓（USS George Washington）號航母戰鬥群指揮官的退役海軍少將馬克∙蒙哥馬利（Mark Montgomery）向金融時報表示，美方需要對日本在戰時可以提供的支援有一個「全面的了解」。曾經於2014至2017年間在美軍印太司令部擔任作戰部長的蒙哥馬利指出，「隨著危機的爆發以及日本變成潛在參戰一方，美國需要了解日本可以如何支援或加強美國的作戰能力」。

金融時報的報導指出，美日兩國的外交官都在檢討與雙方聯合軍事行動相關的法律問題，包括軍事基地的使用以及在美中發生衝突時日本可以向美軍提供什麼樣的後勤支援。

一旦美中就台灣爆發衝突，美軍將必須依賴日本的空軍基地，但是這將引發日本卷入戰爭的風險，特別當中國為打擊美軍而摧毀這些基地之時。

一位不具名官員向金融時報表示，美日雙方都急需與台灣組建一個三方資訊分享機制，以密切關注中國海空軍的動向，特別是他們進出台灣東邊宮古海峽的情況。宮古海峽的東北部部署有日本的傳感器，而在宮古海峽的西南部則部署有台灣的傳感器。

這位官員指出，「台美之間和日美之間已經在分享各自傳感器收集的資訊和數據，但是我們沒有三方直接分享的機制」。「你不可能等狀況發生了再來建立三方分享機制，你必須馬上就做」。

另一位官員透露，實際上美日台三方「在2017年已經採取一個微小但十分重要的措施，那就是分享三方軍機的識別碼，以幫助確認友軍的軍機」。

金融時報的報導引述台灣官員和美日消息人員的話說，自從日本意識到台灣對日本安全的重要性之後，三方的合作就大大加強了。自2019年下半年至川普總統任期結束，一直在五角大廈擔任主管東亞事務副助理國防部長科林可（Heino Klinck）表示，「日本政府越來越意識到，甚至公開承認，防衛台灣等於防衛日本」。

日本防衛廳在對金融時報答詢時表示，自從日美雙方2015年修改安保條約指南之後，東京與華盛頓持續在更新雙方的聯合計畫，但是沒有提供任何細節。