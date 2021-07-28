台灣若「敢」向中國及國際社會公開宣示，放棄金、馬與故宮文物等中國的領域和文物，其法理意義重大、深遠，不應被解讀為自我矮化。示意圖／民報合成

2018年7月拙文《紀政沒有說的…》文中提及， 台灣參加奧運有沒有選擇代表隊名稱的權利，核心重點是1971年聯合國大會2758號決議之後「中華民國的法定位」問題。

1971年之前，中華民國是代表中國的合法政府，當然有權利決定使用什麼名稱參加國際賽事。因此1960羅馬奧運、1964東京奧運、1968墨西哥奧運，可以由我方選擇使用「中華民國」（台灣）做為代表隊的名稱。

然自1971年聯合國2758號決議之後，中國的合法政府代表權由中華人民共和國政府所取代，中華民國不再是代表中國的合法政府。由於當時以蔣介石為首的中國國民黨政權，堅持一個中國「漢賊不兩立」，不願主張自中國分離獨立建立新國家，當時蔣介石向台灣人民表示，他要反攻大陸奪回「中國代表權」，甚至堅持佔據中國的金門和馬祖，主要是拒絕接受「兩個中國」政策，因而淪為中國的叛亂團體直到今天，台灣也因此失去使用「中國」名稱之權利，被迫改用「中華台北」名義，「2020東京奧運」主辦單位遵守「一國一合法政府原則」，繼續維護國際賽事應該有的法秩序乃意料中事。

台灣正名不等於獨立建國

「中華民國害台灣」真正的意涵是其法地位而不是名稱問題。例如，為什麼日本換新年號並不是建立新的國家？而2018年近二十年來全台灣聲勢最浩大的「東京奧運台灣正名公投案」，反而被許多原來就不支持，甚至反對「台灣獨立建國」(「維持現狀」主要力量)的民眾誤解，甚至認為「東奧台灣正名是台灣獨立建國的假議題」，是獨派的陰謀詭計？主要因為大多數台灣人將「台灣正名」和「台灣獨立建國」之概念混為一談所致。

「台灣正名」和「台灣獨立建國」，雖然都使用台灣名稱，但是之間的差異很大。前者雖然把中華台北改為台灣，但是還是沒有完全脫離一個中國。後者是使用台灣共和國，是新國家的國名。大多數台灣人之所以對「台灣正名」產生錯誤的認知，主要原因在於對「中華民國的法定位真相」沒有正確的認知，而這是說明「台灣正名」並不能建國，所以不應該被誤用之重點。「台灣正名」（更改中國的舊政府名號）其實還是在一中框架下，繼續和中國的合法政權爭一中法統，更是招引北京政權得以順理成章併吞台灣的主要原因。

「台灣獨立建國」則是和「台灣正名」完全不同的方向和目標，是台灣人要建立屬於台灣人自己的國家，建立一個和中國沒有任何法關係的國家，是一個新而獨立的國家。「台灣正名」正確的解讀應該是，建立新的國家，同時使用「正確的」國家名稱。對此筆者亦曾撰文，為維持台灣國家性的時效性法效果之外，期待台灣選手們也應該比照國民黨執政時期1976年蒙特婁奧運之模式，以「中華台北」是「有損台灣國家尊嚴」為由要求改名，然事與願違令人感到遺憾。

日前拙文〈中國的歸還中國才能救台灣〉提出將中國的領土金馬和故宫中國文物等歸還中國之想法。台灣人民要獨立建國，最重要的是必需表明建國意志宣布獨立，任何方式對外表達獨立行動，就稱之為「宣佈獨立」，並沒有明文規定之特定形式與條件。美國智庫研究員 《外島與台灣的未來》隱晦地告訴台灣人民，應該及早促使台灣政府主動策劃放棄屬於中國領土的金門和馬祖，以及故宮中國歷史文物之行動，而這也是台灣「宣佈獨立」的方式之一，其中應該也包括中國的舊體制和國號。

最後，想藉此機會感謝民報專欄作家資深媒體人洪博學先生以宏文〈 放下中國救台灣 〉對拙文〈 將中國的歸還中國才能救台灣 〉之回應和肯定，並為台灣讀者解說相關之政治秘辛和重要訊息。無論各界對該文的評價如何，「將中國的歸還中國」的提議，是值得台灣人及早討論、規劃的嚴肅課題。台灣人「敢」向中國及國際社會公開宣示，放棄金、馬與故宮文物等中國的領域和文物，其法理意義重大、深遠，絶對不應該被解讀為自我矮化或委曲求全。日前白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）公開表示：美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，「支持台灣尊嚴」正是指台灣人民應該有的國際尊嚴，而不是繼續維持中國舊政權下的中華民國體制。



作者指出，「台灣正名」和「台灣獨立建國」，雖然都使用台灣名稱，但是之間的差異很大。前者雖然把中華台北改為台灣，但是還是沒有完全脫離一個中國。圖為1964年日本東京奧運台灣隊進場。擷自Olympic官方影片