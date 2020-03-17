武漢肺炎延燒全球，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自3月19日零時起，日本、韓國等亞洲19國、東歐1國及美國華盛頓州、紐約州及加州等3州的旅遊警示提升至第三級「警告」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，將對第三級旅遊警示國家外籍人士祭出管制入境措施，免簽待遇都取消，並提醒大家別去第三級警示國家，他無奈地說:「講了3天，大家忍一下。」

中央流行疫情指揮中心今天宣布，除已公布列第三級的中國（含港澳）、韓國及中亞國家，自3月19日零時起並將下列亞洲19國、東歐1國，及美國3州的旅遊疫情建議提升至第三級「警告」（Warning）。

亞洲包括日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫，總共19國。東歐則是摩爾多瓦；美國3州包括華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

此外，美國除上述3州外，其他州的旅遊疫情建議則升至第二級警示（Alert），提醒民眾前往當地應採取加強防護措施，返國後需落實14天自主健康管理。 媒體提問，有些國家公布的疫情是否可靠？我國如何因應這些國家的旅遊疫情建議？陳時中說，對於一些難掌握疫情的國家，我們都已經列入第三級的「警告」，對疫情特別嚴重、異常或不透明的，都會一併列入第三級。

同時，陳時中也宣布，將對第三級旅遊警示國家外籍人士祭出管制入境措施，免簽待遇都取消，並提醒大家別去第三級警示國家，他無奈地說:「講了3天，大家忍一下。」

陳時中嘆氣的說，我們都做了準備，但境外移入很多，「其實這很明顯，希望大家少出國、少坐飛機，清清楚楚擺出這麼多案例，希望大家避免。如果還要從事這樣的行為，有一天邊境守不住，我們就會變成社區傳播，那樣就更糟糕。」

至於是否建請總統宣布緊急命令，陳時中則說，目前還沒到這個階段，我還沒到醫療資源無法負擔的狀況。