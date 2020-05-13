阿敏訴說，他被引導進入一個大倉庫，接待者打開一輛停放的貨櫃車，從裡面搬出一箱紙盒，裡面是嶄新的北韓貨幣，1992年印製，面額100塊，用手的觸感上感覺，肯定是真鈔，阿敏把當場用手機所拍攝的貨幣照片，傳給我看，並表示說他問了對方貨主是誰？但對方並不願意透露太多擁有者的訊息，帶話的人只說，會再安排時間，下一次見面，就會談詳情，因為時間已經逼近聖誕節，阿敏說他必須回去一趟馬來，明年過完年假會回台北。

美朝框架協議破裂

2003年，2月，阿敏和阿布杜相偕到台北，並且傳達一項重要訊息，因為2002年底，北韓破壞了雙方有關禁核的「美朝框架協議」，因此，該年4月，美國邀請俄羅斯、日本、南韓、中國以及北韓，即將召開六方會談，所以，希望我們的工作要加快速度，如果趕得上，或許對六方會談有很大幫助，從阿布杜說話語氣看來，這一批貨幣，對於美朝的「六方會談」有重大關係。阿布杜打開手提箱，裡面有正式交易的合約，抬頭上面還有IMF的頭銜，阿布杜說，如果確認對方是真的貨幣擁有者，所謂OWNER，那麼他就會安排時間，與物主一起飛到紐約的IMF總部，在總部進行簽約，以及開會討論交易細節。最重要的是這個人必須是可以代表的人，因為交易之前，還需要到倫敦的國際律師簽約，這些屬於聯合國內部文件，不對外公開，只可以看看，絕不可以拷貝。

所謂「美朝框架協議」必須從頭說起，韓戰後，北朝鮮在蘇聯和中國保護下生活，但是，社會主義計畫經濟，無法大力改善人民生活，蘇聯崩潰後，北韓立即陷入經濟危機，於是金正日企圖發展核武，保住政權，這是第一次朝核危機的爆發點，1994年，美國發現北韓有利用石墨發電廠製造濃縮鈾情況，於是兩國展開會談，會議中決議，美國用輕水發電廠，取代石墨發電廠，解決北韓缺電危機，並於每一年提供50萬噸重水給北韓，換取北韓承諾半島非核化，以及凍結核子彈開發計畫，並保證不會宣布退出「禁止核擴散條約」，這項「框架協議」已經執行多年。但是，2002年，小布希一上台，即對外宣稱，北朝鮮並沒有履行解決第一次危機所訂下的「美朝框架協議」，暗中持續進行「濃縮鈾計畫」，這些情資來自中情局，美國並且將北朝鮮列入邪惡軸心國家，停止輸出重水給北朝鮮，並宣布對北韓加重經濟制裁。這下子，自然激怒北朝鮮，2002年12月，金正日立即對外宣布，重啟已經凍結核發展計畫，並退出「國際核不擴散條約」，這就是所謂第二次朝核危機的爆發。

為了解決第二次朝核危機，加上中東問題困擾美國，當時，小布希派出國務卿包爾赴中國，希望中國出面協助，解決北朝鮮危機，於是安排了2003年4月的三方會談和六方會談。

根據阿布杜的說法，美國希望用經濟援助，解決第二次朝鮮核危機，因為北韓正處於饑荒，但是，又擔心直接給予美金援助，無法確保北韓會使用在照顧人民的工作上，因此，這一批北韓貨幣，將是談判最好籌碼，由其他有關五個國家具結，讓這批北韓幣可以兌換，以及具備國際清算能力，就可以解決北韓因為遭受聯合國經濟制裁，缺乏美金，無法和世界他國進行貿易的問題。

六方會談無功而返

美國的構想很美好，但是，六方會談分成三階段，進行了六輪談判，從2003年到2008年，北韓宣布退出會談，這期間，雖然有兩份所謂共同文件問世，但是，北韓並沒有在談判期間放棄核子試爆，並宣稱核爆成功，美方掌握的訊息也認為，北朝鮮真的已經擁有核子彈，只是數量多少，還不知道，整整五年，六方會談幾乎都在北京舉行，一直到歐巴馬上台，美朝非核談判，仍然沒有進展，到了金正恩時代，北朝鮮的核危機更加惡化，談判結局卻很悲催，北韓認為問題在於美國，堅持要和美國一對一談判，美國拒絕，雙方僵持不下，每次談判中的經濟援助，一直是焦點話題，美國要求北韓的每一個撤除核能實驗室動作，必需可以接受國際原能委員會檢驗，北朝鮮認為美國必須把經濟援助和補償費承諾，一步一步給予北朝鮮，雙方多次攻防，沒有交集。

2005年9月，美國對北韓政府在中國澳門匯業銀行存款2500萬美金，進行資產凍結，理由是北朝鮮利用假美金洗錢，到了10月，美國財政部又宣布，對北韓八家企業存在美國銀行的資產，進行凍結，此舉又促使北朝鮮拒絕加入六方會談，但是，美國政府表示，這些凍結動作，屬於美國金融作業，和六方會談並無相關，可是北朝鮮仍然僵持不進行會談，2006年，北韓向日本海發射導彈，並且宣布的地下核試驗成功，日本也測到地震指數，證明核試爆成功，聯合國即加重對北韓實施禁運和經濟制裁，逼到北朝鮮於2006年，重新回到談判桌上。

這段時間，我和阿敏的尋找北韓貨幣工作，也沒有閒著，甚至事件越來越複雜。