高雄市長補選過後，所謂「韓流」竟然成為國民黨檢討對象，因為選前之夜，韓國瑜千呼萬喚，總算出來為李眉蓁站台，以為可以拉抬選情，至少可以呼喚韓粉60萬票，沒想到結果很難看，國民黨立委林為洲呼籲切割韓粉，卻被韓粉大力抨擊，黨內人士說，國民黨根本罹患創傷症候群，無法接受韓流已經消失的事實。

韓流是媒體造神結果

事實上，2018年的韓流捲起千堆雪，國民黨人刻意遺忘，這完全是紅色媒體和紅色網路，互相配合，營造神蹟的效果，把一位平凡還有不少缺陷的政客，打造成金剛不壞的庶民之身。但是，政客走過必留痕跡，終究無法抵抗時間和事實的考驗，紅色媒體企圖一鼓作氣，拿下高雄後，直攻頂峰，接著拿下總統寶座，卻因為香港「反送中」事件，打亂布局，最後功虧一簣，這是老天安排，幫了小英，救了台灣。至少有一半的韓粉，在這場媒體影音的洗腦迷湯中醒悟，於是6月6日罷韓活動，才會創造93萬票的歷史紀錄，這才是韓粉逐漸遠離的原因，當然，還有一半依然沉迷老韓是台灣救世主的人，可能必須遭受更大的打擊，才會醒過來。

國民黨無法依靠這種短暫的造神民粹運動，取得政權，2018年的韓流，畢竟只是一場傳奇而已；至於國民黨是否切割韓粉，根本無關緊要。我常比喻2018年到2019年那場韓流傳奇，是國民黨黨國最後的舞會，造勢場上，國旗飄揚，眾生喧嘩，國民黨失去那一次搬師回朝，奪取執政機會，未來20年，肯定無法奪回政權；道理很簡單，美國智庫曾經多次檢討台灣未來發展，已經直言，就算中共政權在這幾年崩潰，美國要和台灣建交，絕不會和中華民國建交，台灣以台灣名義進入世界舞台，這是冷酷的現實，美國捨棄中華民國選擇台灣，已是大勢所趨，其他西方國家想法雷同。從8月17日索馬利蘭和台灣建交，掛牌上的文字，直接寫上台灣代表處，就已經明白了，所以，中華民國肯定要走進歷史，但是，總是有小撮人拒絕這種現實，可見洗腦可怕。一個人不思考更可怕，極權國家不希望人民想太多，現代人更是不思考的動物，這和整個科技影音數位媒體發達有關。



8月17日索馬利蘭和台灣建交，掛牌上的文字，直接寫上台灣代表處。圖／擷自外交部臉書

文字可以幫助思考

今年寫了兩本書，一本是《朋友，去旅行吧》，這個月又發表《一個人的行腳》，嚴格說來，兩本書都涉及旅行，只是「行腳」書中，加上比較多哲學和探索台灣的元素，朋友好意問我，為何不把照片放進去，比較好閱讀，迎合潮流時尚，我則以為讓書籍保留文字的溫度，才是正常的，因為影音是為懶惰的人創造的，例如，《齊瓦哥醫生》原作，可以讀十天，但是，電影只要4小時就結束了，讀書的啟迪和看電影完全不同，很可惜，網路媒體影音大爆發的時代，多數人放棄文字選擇影音，結果也等於放棄思考，這也是為何極權國家的數位統治，逐漸成為強勢，並且壓迫了民主自由的制度。

幾年前，我寫過一本書，《我在雪地上跳舞》，這本書以蘇聯崩解前後的旅行作為主調，很多讀者問我，為何不配上圖片？我說，蘇聯崩解前，帶照相機無法通過海關，崩解後，手機剛問世，但是，沒有照相功能，我在俄羅斯闖蕩的照片，附諸闕如，但是，2000年以後，俄羅斯逐漸開放，相機不列入禁運，加上手機照相功能日新月異，也無法禁止。

但是不管怎麼說，我仍然喜愛文字勝過圖片，因為文字增加思考，圖片卻宛若過眼雲煙，尤其是科技發達的今天，拼湊的照片，假造的圖片一籮筐，圖片無法表達真相，不如就維持文字的神祕感，以及思考的功能。

閱讀人口正在流失，意味著會思考的人正在減少，所以，中共政權利用影音洗腦人民盛行，甚至把洗腦範圍洗到美國，川普看到這一點危機，因此禁止抖音，禁止微信，拒絕紅色媒體代理人進入美國，反觀台灣，放任紅色媒體在台灣作亂，這才是台灣大危機。