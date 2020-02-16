中國武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情持續升溫，中國官方今（16）日公布，昨天新增確診病例2009例，新增死亡病例142例，累計確診病例6萬8500例，累計死亡1665例，法國也出現1死亡病例，是亞洲外的首例。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，2月15日新增確診病例2009例,新增重症病例219例，新增死亡病例142例（湖北139例，四川2例，湖南1例），新增疑似病例1918例。

當日新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬9788人。

截至2月15日24時，中國31省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5萬7416例（其中重症病例1萬1272例），累計治癒出院病例9419例，累計死亡病例1665例，累計確診病例6萬8500例（江西省核減1例），現有疑似病例8228例。累計追蹤密切接觸者52萬9418人，尚在醫學觀察的密切接觸者15萬8764人。

湖北新增確診病例1843例（武漢1548例），新增治癒出院病例849例（武漢413例），新增死亡病例139例（武漢110例），現有確診病例4萬9030例（武漢3萬5314例），其中重症病例1萬0396例（武漢8530例）。累計治癒出院病例5623例（武漢2915例），累計死亡病例1596例（武漢1233例），累計確診病例5萬6249例（武漢3萬9462例）。新增疑似病例1036例（武漢391例），現有疑似病例5243例（武漢2168例）。

此外，法國宣布，一位80歲的中國遊客因肺炎新型冠狀病毒而死亡，是亞洲之外出現的首例死亡病例。