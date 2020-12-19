「他」藍傳盛成了高醫大校友總會末代理事長。被內政部核定依違反人團法情節重大給予「解散」處分。(圖/陳俊廷)

「他」藍傳盛成了高醫大校友總會末代理事長。被內政部核定依違反人團法情節重大給予「解散」處分。社團被解散，就是死了。他收到內政部公文竟還在群組指其「第四屆會務蒸蒸日上…」！讓高醫校友憤慨不已！

內政部公文除了主旨中清楚寫著「解散」處分，更於說明中大大寫著；貴會因違反人團法相關規定，爰依據人團法第58條第一項規定；

受處分人；高醫大校友會/會址-高雄市三民區十全一路100號/理事長藍傳盛。

人民團體第58條第一項；

「人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得為撤免其職員、限期整理、廢止許可、解散。」

第四屆理事長藍傳盛早該在兩年前任期屆滿下台！當前卻還在擔任理事長或說「代理理事長」，實在讓人無法想像，有無違法亂紀其荒腔走板的言論與行逕一如其主導10月18日校友總會改選，被媒體大肆報導的畫面流出，擔任主席的前理事長藍傳盛公然拒絕監事清點人數明顯違法卻仍一意孤行，甚至嗆異議者「你們自己去找內政部」。

高醫校友見到藍傳盛在群組的發言更痛心的認為：第四屆理事長藍傳盛持續掌控校友會改選而一再違法亂紀事項多到難以勝數：包含籌辦過3次大會，結果皆致選舉無效；已經辦理3次臨時理監事會，結果皆人數不足流會；而另辦理2次視訊理事會，皆違反正常會議程序、明顯違法。

「他」藍傳盛不知自己在第四屆怎麼勝選的嗎? 高醫校友說：2017年在海內外校友支持劉景寬校長推動改革、陳永興校友等高醫轉型正義運動的環境聲勢中，藍傳盛高舉反對啟川家族掌控高醫董事會的大旗才當選的，「他」承載海內外高醫校友期待，很多海外校友專程返鄉投票，甚至有校友投完票隨即奔赴機場離台，但「他」藍傳盛後來卻轉向，實令廣大校友憤恨不平！有校友獲訊校友會「被解散」怒說，還沒完，要依人團法對其進行財務清算。

陳啟川家族掌控高醫董事會，並曾一再想方設法行文竄改創辦人為陳啟川，經高醫大校友總會歷屆的努力，終在劉景寬校長任內與陳永興等高醫轉型正義促進會及海內外校友齊力下翻轉史實、呈現真相。未料以強烈支持高醫轉型正義呼喊的藍傳盛在2017年底當選理事長後態度卻轉變，讓原本支持他勝選第四屆理事長的校友憤慨，一度並整理他在媒體發表的所有反對啟川家族高醫董事會的言論諷為《藍語錄》作為今昔態度轉變的對照。藍傳盛轉向與董事會密切合作之現任校長鐘育志，已見諸媒體報導的一再發生之許多改選違法程序中，一如內政部裁定解散，終至自食惡果，在藍傳盛手中毀掉高醫校友總會。