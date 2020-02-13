時代力量高雄黨部自1/29（大年初五）罷韓二階開跑第一天開始，即開始於高雄各區擺設罷免連署攤位，至今13日共出攤57次，徵求到約1萬份連署書，並經分區整理後，今由時代力量高雄黨部主委陳惠敏，繳交給罷免總部代表尹立。

「這不僅是一場街頭公民課，也是高雄市民對韓國瑜市長的不信任投票，並不會因為總統選舉結束而消失。」時力高雄黨部指罷免是憲法保證的基本權，接下來還是會持續到各地去擺攤，以方便高雄市民行使罷免權。而不論高雄市民支持與否，這場「高雄限定」的罷免案能順利成案，將在我國民主憲政史上寫下一項紀錄與歷史，身為高雄市民，這也是我們的權利也是義務。

時代力量高雄黨部在去年因適逢選舉，無論是立委候選人、兩位議員或是黨部，都有協助代收並提供填寫第一階段的提案連署。選後，高雄市長韓國瑜的罷免案已正式進入第二階段，時代力量高雄黨部自大年初五罷韓二階開跑第一天開始就上街頭擺攤連署並在官網PO「罷免簽起來」60天置頂文，希望高雄市民有第二次機會，來對市長進行不信任投票。

時力高雄黨部今繳出萬份連署書，每一張都經整理並分區完成，希望能降低造冊志工的工作負擔，也能加速連署書的整理速度。

時代力量高雄黨部團隊將會持續出攤，尤其將把握週末的時間，增加攤點，並希望能夠到代收點較少，不容易簽到或繳交連署書的地方。時代力量高雄黨部會和高雄市民一起努力跨過門檻，這是「高雄限定」的高雄市民權利，進入最後的投票階段，把選擇權留給高雄市民！